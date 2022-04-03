Первый тайм

33' Г О О О О Л - Беренгер Алекс правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Нуньес Унай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Моренте Тете пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

29' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

27' Голкипер мог бы сыграть и получше

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Эльче

25' Уильямс Иньяки видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

25' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эльче

23' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Бое Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эдгар Бадия не дал случится голу! Уильямс Иньяки должен был забивать, но Эдгар Бадия сделал отличный сейв

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Выглядело как неплохой момент. Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Эльче

12' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре