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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Эльче
0' 31'

Ход матча

18'
 
Понсе Эсекель
Бое Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 105
Атлетик Б 92.4% (97)
X 6.7% (7)
Эльче 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Эльче
1.55
4.71
8.51
Все Коэффициенты
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
3
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
4
Диего
Гонсалес
VII
6
Бигас
Педро
12
Олаза
Лукас
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Атлетик Б
4-4-2
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
КК
1:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.23
Сансет Ойян 6 0.2
Гарсия Рауль 4 0.13
Муньяин Икер 3 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 3 0.1
Вивиан Даниэль 2 0.07
Беренгер Алекс 1 0.03
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Весга Микель 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.23
Бое Лукас 7 0.23
Фидель Чавес 5 (1) 0.17
Моренте Тете 2 0.07
Бенедетто Дарио 2 0.07
Лукас Перес 2 0.07
Мохика Хоан 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Каррильо Гидо 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Уильямс Нико 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Петхарроман Алекс 2 0
Нуньес Унай 1 0
Сансет Ойян 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 9 0
Фидель Чавес 8 0
Гумбау Херард 6 1
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бигас Педро 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
5
24%
4
29%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
6
43%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Пропущено

17
25
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
7
41%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
18%
8
32%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
6
40%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

32
30
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
5
16%
6
20%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
9
28%
7
23%
61-75
8
25%
8
27%
76-90

Пропущено

29
40
19 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
8
28%
3
8%
1-15
4
14%
8
20%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
2
7%
6
15%
61-75
6
21%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 30 10 12 8 33 - 28 42
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Эльче 0:0 Заявка 30 8 9 13 30 - 40 33
14. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 15 25
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче 0:0 Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Эльче 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 25 13
13. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Атлетик Б 92.4% (97)
X 6.7% (7)
Эльче 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Эльче
1.55
4.71
8.51
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Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Эльче

Исход игры
Атлетик Б
92.4% (97)
Ничья
6.7% (7)
Эльче
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (37)
Меньше
64.08% (66)
Обе команды забьют
Да
41.75% (43)
Нет
58.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.3% (36)
1:0 Атлетик Б
32.4% (34)
2:0 Атлетик Б
24.8% (26)
1:1 Ничья
5.7% (6)
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Атлетик Б
Эльче

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