Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Юри Берчиче предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эльче выполняет удар от ворот.

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Олаза Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Понсе Эсекель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Муньяин Икер получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Муньяин Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Юри Берчиче нанес удар издали, а Эдгар Бадия отбил его обратно в игру!

36' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Весга Микель из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Матч возобновлен

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Г О О О О Л - Беренгер Алекс правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Нуньес Унай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

29' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

27' Голкипер мог бы сыграть и получше

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Эльче

25' Уильямс Иньяки видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

25' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эльче

23' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Бое Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эдгар Бадия не дал случится голу! Уильямс Иньяки должен был забивать, но Эдгар Бадия сделал отличный сейв

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Выглядело как неплохой момент. Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Эльче

12' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре