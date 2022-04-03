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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
2:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
1:0
32' Гол
Беренгер Алекс
47' Желтая карточка
Бигас Педро
50' Желтая карточка
Весга Микель
56' Желтая карточка
Марконе Иван
61' Желтая карточка
Каррильо Гидо
67' Желтая карточка
Фернандес Хосан
2:0
86' Гол
Вильялибре Асьер
2:1
90' Гол
Фернандес Хосан
90' Желтая карточка
Нуньес Унай
90'+6

Ход матча

18'
 
Понсе Эсекель
Бое Лукас
32'
Беренгер Алекс
(Юри Берчиче)
1:0
47'
 
Бигас Педро
50'
Весга Микель
 
56'
 
Марконе Иван
58'
 
Гутьеррес Хосе
Марконе Иван
58'
 
Фернандес Хосан
Моренте Тете
59'
 
Каррильо Гидо
Милья Пере
61'
 
Каррильо Гидо
65'
Петхарроман Алекс
Весга Микель
 
65'
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
 
67'
 
Фернандес Хосан
74'
 
Пьятти Пабло
Фидель Чавес
75'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
75'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
86'
Вильялибре Асьер
(Гарсия Рауль)
2:0
88'
Саррага Ойер
Де Маркос Оскар
 
90'
2:1
Фернандес Хосан
(Гумбау Херард)
90'
Нуньес Унай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Атлетик Б 92.4% (97)
X 6.7% (7)
Эльче 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
3
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
4
Диего
Гонсалес
VII
6
Бигас
Педро
12
Олаза
Лукас
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Атлетик Б
4-4-2
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
КК
1:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.23
Сансет Ойян 6 0.2
Гарсия Рауль 4 0.13
Муньяин Икер 3 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 3 0.1
Беренгер Алекс 2 0.07
Вивиан Даниэль 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Весга Микель 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.23
Бое Лукас 7 0.23
Фидель Чавес 5 (1) 0.17
Моренте Тете 2 0.07
Бенедетто Дарио 2 0.07
Фернандес Хосан 2 0.07
Лукас Перес 2 0.07
Мохика Хоан 1 0.03
Каррильо Гидо 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Уильямс Нико 4 0
Весга Микель 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Морсильо Хон 2 0
Петхарроман Алекс 2 0
Сансет Ойян 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 9 0
Фидель Чавес 8 0
Гумбау Херард 6 1
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
5
22%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
26%
6
40%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

18
27
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
7
39%
2
7%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
9
33%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
6
40%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

34
31
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
5
15%
6
19%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
9
26%
7
23%
61-75
9
26%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

30
42
19 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
8
27%
3
7%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
7
23%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
10. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Прогнозы 105
Атлетик Б 92.4% (97)
X 6.7% (7)
Эльче 1% (1)
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Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Эльче

Исход игры
Атлетик Б
92.4% (97)
Ничья
6.7% (7)
Эльче
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (37)
Меньше
64.08% (66)
Обе команды забьют
Да
41.75% (43)
Нет
58.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.3% (36)
1:0 Атлетик Б
32.4% (34)
2:0 Атлетик Б
24.8% (26)
1:1 Ничья
5.7% (6)
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