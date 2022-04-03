Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
32' ГолБеренгер Алекс
47' Желтая карточкаБигас Педро
50' Желтая карточкаВесга Микель
56' Желтая карточкаМарконе Иван
61' Желтая карточкаКаррильо Гидо
67' Желтая карточкаФернандес Хосан
2:0
86' ГолВильялибре Асьер
2:1
90' ГолФернандес Хосан
90' Желтая карточкаНуньес Унай
Ход матча
32'
1:0
47'
50'
56'
61'
67'
86'
2:0
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
13
Бадия
Эдгар
12
Олаза
Лукас
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
27 Солер КарлесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Эльче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.23
|Сансет Ойян
|6
|0.2
|Гарсия Рауль
|4
|0.13
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.1
|Иньиго Мартинес
|3
|0.1
|Беренгер Алекс
|2
|0.07
|Вивиан Даниэль
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Весга Микель
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.23
|Бое Лукас
|7
|0.23
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.17
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Бенедетто Дарио
|2
|0.07
|Фернандес Хосан
|2
|0.07
|Лукас Перес
|2
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.03
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Йерай Альварес
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Весга Микель
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Петхарроман Алекс
|2
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|9
|0
|Фидель Чавес
|8
|0
|Гумбау Херард
|6
|1
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Бигас Педро
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
5
22%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
26%
6
40%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
18
27
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
7
39%
2
7%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
9
33%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
6
40%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
34
31
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
5
15%
6
19%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
9
26%
7
23%
61-75
9
26%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
30
42
19 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
8
27%
3
7%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
7
23%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|10.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Эльче
Исход игры
Атлетик Б
92.4% (97)
Ничья
6.7% (7)
Эльче
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (37)
Меньше
64.08% (66)
Обе команды забьют
Да
41.75% (43)
Нет
58.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.3% (36)
1:0 Атлетик Б
32.4% (34)
2:0 Атлетик Б
24.8% (26)
1:1 Ничья
5.7% (6)
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