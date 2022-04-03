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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион: Зрители: 49103
Осасуна
0'
1:0
34' Гол
Хуанми Мигель
38' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
2:0
45' Гол
Хуанми Мигель
2:1
65' Гол
Будимир Анте
77'

Ход матча

34'
Хуанми Мигель
1:0
38'
Карвалью Вилльям
 
45'
Хуанми Мигель
(Морено Алекс)
2:0
46'
 
Эрнандес Аридане
Круз Хуан
46'
 
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
65'
2:1
Будимир Анте
69'
 
Кике Гарсия
Брашанац Дарко
69'
 
Мартинес Хавьер
Видаль Начо
77'
Родри Родриго
Руибаль Айтор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 105
Бетис 90.5% (95)
X 8.6% (9)
Осасуна 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Осасуна
2.03
3.49
4.50
Все Коэффициенты
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
17
Хоакин
Санчес
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Осасуна

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.5
Виллиан Жозе 8 (3) 0.27
Иглесиас Борха 8 (2) 0.27
Фекир Набиль 6 0.2
Каналес Серхио 4 0.13
Морено Алекс 4 0.13
Карвалью Вилльям 1 0.03
Тельо Кристиан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 5 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.17
Гарсия Давид III 4 0.13
Будимир Анте 3 (1) 0.1
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Карвалью Вилльям 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 8 0
Авила Эсекьель 6 1
Гарсия Давид III 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
4
14%
2
13%
1-15
7
25%
3
20%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
4
14%
6
40%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
13%
4
27%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

52
30
27 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
7
13%
6
20%
1-15
11
21%
3
10%
16-30
9
17%
5
17%
31-45
8
15%
5
17%
46-60
6
12%
3
10%
61-75
11
21%
8
27%
76-90

Пропущено

33
35
18 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
5
15%
4
11%
1-15
4
12%
9
26%
16-30
9
27%
3
9%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
5
15%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2
Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис 2:1 Заявка 30 16 5 9 52 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна 1:2 Заявка 30 10 8 12 30 - 38 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Бетис 2:1 Заявка 16 9 2 5 29 - 19 29
6. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
7. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
8. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна 1:2 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис 2:1 Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна 1:2 Заявка 15 6 2 7 16 - 18 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Бетис 90.5% (95)
X 8.6% (9)
Осасуна 1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Осасуна
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Где смотреть матч Бетис 2:1 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 2:1 Осасуна

Исход игры
Бетис
90.5% (95)
Ничья
8.6% (9)
Осасуна
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (48)
Меньше
52.94% (54)
Обе команды забьют
Да
50% (51)
Нет
50% (51)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.2% (37)
1:0 Бетис
29.5% (31)
2:0 Бетис
15.2% (16)
1:1 Ничья
6.7% (7)
3:1 Бетис
3.8% (4)
4:0 Бетис
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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Осасуна

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