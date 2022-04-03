Второй тайм начался

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Хуанми Мигель забивает с левой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

45' Удар от ворот произведет Бетис

44' Хороший удар издали нанес Монкайола Хон , но отличный сейв сделал Клаудио Браво. Угловой.

43' Удар от ворот произведет Осасуна

43' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Санчес Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Отличный пас сделал Виллиан Жозе из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

39' Авила Эсекьель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

39' Будимир Анте из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

37' Бетис выполняет удар от ворот.

36' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Хуанми Мигель забивает ударом с правой ноги!

34' Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Бетис

31' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

30' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Осасуна

29' Хоакин Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бетис выполняет удар от ворот.

18' Будимир Анте из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Руибаль Айтор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Руибаль Айтор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Осасуна выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Хоакин Санчес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Морено Алекс и попал в каркас ворот!

11' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Бетис

10' Осасуна выполняет удар от ворот.

9' Руибаль Айтор не смог попасть в створ ударом издали

9' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Круз Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Отличные скиллы показывает Руибаль Айтор , обводя своих соперников

9' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бетис выполняет удар от ворот.

8' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Будимир Анте из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Виллиан Жозе из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля