Испания: Ла Лига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 49103
1:0
34' ГолХуанми Мигель
38' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
2:0
45' ГолХуанми Мигель
2:1
65' ГолБудимир Анте
81' Желтая карточкаАнхель Хосе
3:1
82' ГолКарвалью Вилльям
87' Желтая карточкаГарсия Давид
4:1
88' ГолМорено Алекс
90' Желтая карточкаАвила Эсекьель
Ход матча
34'
1:0
38'
45'
2:0
65'
2:1
81'
82'
87'
88'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Осасуна
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.5
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.27
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|0.27
|Фекир Набиль
|6
|0.2
|Морено Алекс
|5
|0.17
|Каналес Серхио
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|Тельо Кристиан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|5
|0.17
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.17
|Будимир Анте
|4 (1)
|0.13
|Гарсия Давид III
|4
|0.13
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|7
|1
|Гидо Родригес
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Карвалью Вилльям
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Торро Лукас
|8
|0
|Видаль Начо
|8
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
16
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
4
13%
2
13%
1-15
7
22%
3
19%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
6
19%
6
38%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
5
28%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
13%
4
27%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
56
31
29 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
7
13%
6
19%
1-15
11
20%
3
10%
16-30
11
20%
5
16%
31-45
8
14%
5
16%
46-60
6
11%
4
13%
61-75
13
23%
8
26%
76-90
Пропущено
34
39
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
15%
4
10%
1-15
4
12%
9
23%
16-30
9
26%
5
13%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
9
26%
5
13%
61-75
5
15%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2
Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|31 - 34
|35
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|0:2 Заявка
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|6.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|9.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 4:1 Осасуна
Исход игры
Бетис
90.5% (95)
Ничья
8.6% (9)
Осасуна
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (48)
Меньше
52.94% (54)
Обе команды забьют
Да
50% (51)
Нет
50% (51)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.2% (37)
1:0 Бетис
29.5% (31)
2:0 Бетис
15.2% (16)
1:1 Ничья
6.7% (7)
3:1 Бетис
3.8% (4)
4:0 Бетис
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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