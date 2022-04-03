Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Тактическая замена. Морено Алекс уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

90' Авила Эсекьель получил желтую карточку от судьи

88' Г О О О О Л - Морено Алекс забивает с правой ноги!

88' ШАНС! Морено Алекс вышел один на один с голкипером...

88' Отличные скиллы показывает Морено Алекс , обводя своих соперников

86' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Отличные скиллы показывает Карвалью Вилльям , обводя своих соперников

82' ШАНС! Карвалью Вилльям вышел один на один с голкипером...

82' Отличные скиллы показывает Карвалью Вилльям , обводя своих соперников

81' Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Осасуна

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Родри нанес удар, но промахнулся очень сильно.

79' Анхель Хосе пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво ловит мяч

79' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Плохо сыграл Гидо Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Удар от ворот произведет Бетис

77' Руибаль Айтор получил травму и заменен. Родри выходит на поле.

76' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

76' Хоакин Санчес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

76' Отличные скиллы показывает Хоакин Санчес , обводя своих соперников

75' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Игрок Хуанми Мигель из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

69' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Хоакин Санчес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Опасность! Руибаль Айтор из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Морено Алекс из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

67' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Будимир Анте правой ногой классно пробил с лета.

65' Плохо сыграл Бартра Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Осасуна выполняет удар от ворот.

62' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Морено Алекс не смог попасть в створ ударом издали

60' Плохо сыграл Гарсия Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Брашанац Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сегодняшная посещаемость составляет 49103 болельщиков

56' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Осасуна

52' Должен был быть гол! Виктор Руис имел отличный шанс, но Серхио Эррера не дал голу состоятся!

52' Почти гол! Бартра Марк пробил головой по воротам, но Серхио Эррера спас!

51' Хороший удар издали нанес Гидо Родригес , но отличный сейв сделал Серхио Эррера. Угловой.

51' Опасность! Руибаль Айтор из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

49' Гарсия Рубен из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бартра Марк из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Плохо сыграл Торро Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности