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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 49103
Осасуна
0'
1:0
34' Гол
Хуанми Мигель
38' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
2:0
45' Гол
Хуанми Мигель
2:1
65' Гол
Будимир Анте
81' Желтая карточка
Анхель Хосе
3:1
82' Гол
Карвалью Вилльям
87' Желтая карточка
Гарсия Давид
4:1
88' Гол
Морено Алекс
90' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+5

Ход матча

34'
Хуанми Мигель
1:0
38'
Карвалью Вилльям
 
45'
Хуанми Мигель
(Морено Алекс)
2:0
46'
 
Эрнандес Аридане
Круз Хуан
46'
 
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
65'
2:1
Будимир Анте
69'
 
Кике Гарсия
Брашанац Дарко
69'
 
Мартинес Хавьер
Видаль Начо
77'
Родри Родриго
Руибаль Айтор
 
80'
 
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
80'
Гуардадо Андрес
Хоакин Санчес
 
81'
 
Анхель Хосе
82'
Карвалью Вилльям
(Хуанми Мигель)
3:1
87'
 
Гарсия Давид
88'
Морено Алекс
(Хуанми Мигель)
4:1
90'
 
Авила Эсекьель
90'
Гарсия Рауль
Морено Алекс
 
90'
Сабали Юссуф
Хуанми Мигель
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Бетис 90.5% (95)
X 8.6% (9)
Осасуна 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
17
Хоакин
Санчес
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Осасуна

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.5
Виллиан Жозе 8 (3) 0.27
Иглесиас Борха 8 (2) 0.27
Фекир Набиль 6 0.2
Морено Алекс 5 0.17
Каналес Серхио 4 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.07
Тельо Кристиан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 5 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.17
Будимир Анте 4 (1) 0.13
Гарсия Давид III 4 0.13
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Карвалью Вилльям 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 7 1
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 8 0
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
16
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
4
13%
2
13%
1-15
7
22%
3
19%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
6
19%
6
38%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
5
28%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
13%
4
27%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

56
31
29 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
7
13%
6
19%
1-15
11
20%
3
10%
16-30
11
20%
5
16%
31-45
8
14%
5
16%
46-60
6
11%
4
13%
61-75
13
23%
8
26%
76-90

Пропущено

34
39
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
15%
4
10%
1-15
4
12%
9
23%
16-30
9
26%
5
13%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
9
26%
5
13%
61-75
5
15%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2
Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия 0:0 Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано 2:0 Заявка 29 10 5 14 31 - 34 35
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада 0:2 Заявка 30 6 10 14 31 - 48 28
17. Кадис 0:0 Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
6. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
7. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
8. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
9. Райо Вальекано 2:0 Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 24 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис 0:0 Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада 0:2 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Райо Вальекано 2:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
18. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Бетис 90.5% (95)
X 8.6% (9)
Осасуна 1% (1)
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Прогнозы на матч Бетис 4:1 Осасуна

Исход игры
Бетис
90.5% (95)
Ничья
8.6% (9)
Осасуна
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (48)
Меньше
52.94% (54)
Обе команды забьют
Да
50% (51)
Нет
50% (51)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.2% (37)
1:0 Бетис
29.5% (31)
2:0 Бетис
15.2% (16)
1:1 Ничья
6.7% (7)
3:1 Бетис
3.8% (4)
4:0 Бетис
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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