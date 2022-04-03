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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:2
Перерыв

Стадион:
Райо Вальекано
0'
0:1
6' Гол
Катена Алехандро
8' Желтая карточка
Петрович Ньегош
0:2
17' Гол
Гвардиола Серхи
23' Желтая карточка
Милья Луис
45' Желтая карточка
Кольядо Алекс

Ход матча

6'
0:1
Катена Алехандро
(Паласон Иси)
8'
Петрович Ньегош
 
17'
0:2
Гвардиола Серхи
(Гарсия Альваро III)
23'
Милья Луис
 
45'
Кольядо Алекс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 104
Гранада 36.5% (38)
X 50% (52)
Райо Вальекано 13.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Райо Вальекано
2.85
3.13
2.87
Все Коэффициенты
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
18
Петрович
Ньегош
35
Кольядо
Алекс
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
9
Нтекья
Ранди
Гранада
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Райо Вальекано

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
С
0:2
С
1:0
П
2:2
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
0:3
П
0:2
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:2
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.23
Суарес Луис III 7 0.23
Пуэртас Антонио 5 0.17
Милья Луис 2 (2) 0.07
Мачис Дарвин 2 0.07
Санчес Герман 2 0.07
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кольядо Алекс 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.17
Фалькао Радамель 5 0.17
Гвардиола Серхи 4 0.14
Трехо Оскар 3 (3) 0.1
Нтекья Ранди 3 0.1
Паласон Иси 2 0.07
Катена Алехандро 2 0.07
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 9 0
Санчес Герман 9 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Милья Луис 4 0
Суарес Луис III 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Виктор Диаз 3 0
Петрович Ньегош 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 10 0
Балью Иван 8 0
Комесанья Санти 7 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Катена Алехандро 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Ираола Андони 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Суарес Марио 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
6
33%
3
33%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
3
15%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
7
29%
29%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
16%
4
14%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
11
34%
6
21%
76-90

Пропущено

45
34
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
5
11%
4
12%
1-15
5
11%
7
21%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
5
11%
4
12%
61-75
10
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия 0:0 Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано 2:0 Заявка 29 10 5 14 31 - 34 35
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада 0:2 Заявка 30 6 10 14 31 - 48 28
17. Кадис 0:0 Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
6. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
7. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
8. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
9. Райо Вальекано 2:0 Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 24 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис 0:0 Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада 0:2 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Райо Вальекано 2:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
18. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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Прогнозы 104
Гранада 36.5% (38)
X 50% (52)
Райо Вальекано 13.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Райо Вальекано
2.85
3.13
2.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 0:2 Райо Вальекано онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:2 Райо Вальекано

Исход игры
Гранада
36.5% (38)
Ничья
50% (52)
Райо Вальекано
13.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
22% (22)
Меньше
78% (78)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (49)
1:0 Гранада
19.2% (20)
2:1 Гранада
12.5% (13)
1:2 Райо Вальекано
7.7% (8)
0:1 Райо Вальекано
3.8% (4)
2:0 Гранада
3.8% (4)
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Гранада
Райо Вальекано

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