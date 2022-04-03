Испания: Ла Лига 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Нуэво Лос Карменес
0:1
6' ГолКатена Алехандро
8' Желтая карточкаПетрович Ньегош
0:2
17' ГолГвардиола Серхи
23' Желтая карточкаМилья Луис
45' Желтая карточкаКольядо Алекс
Ход матча
6'
0:1
17'
23'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
17
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
-
24 Узуни МюртоПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
31 Cheikh Sarr2
-
Главный тренер: Ruben Torrecilla
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Райо Вальекано
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.23
|Суарес Луис III
|7
|0.23
|Пуэртас Антонио
|5
|0.17
|Милья Луис
|2 (2)
|0.07
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|Санчес Герман
|2
|0.07
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кольядо Алекс
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.17
|Фалькао Радамель
|5
|0.17
|Гвардиола Серхи
|4
|0.14
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.1
|Нтекья Ранди
|3
|0.1
|Паласон Иси
|2
|0.07
|Катена Алехандро
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|9
|0
|Санчес Герман
|9
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Милья Луис
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Виктор Диаз
|3
|0
|Петрович Ньегош
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|10
|0
|Балью Иван
|8
|0
|Комесанья Санти
|7
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Мараш Никола
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
6
33%
3
33%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
3
15%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
7
29%
29%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
16%
4
14%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
11
34%
6
21%
76-90
Пропущено
45
34
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
5
11%
4
12%
1-15
5
11%
7
21%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
5
11%
4
12%
61-75
10
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|31 - 34
|35
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|0:2 Заявка
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|6.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|9.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:2 Райо Вальекано
Исход игры
Гранада
36.5% (38)
Ничья
50% (52)
Райо Вальекано
13.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
22% (22)
Меньше
78% (78)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (49)
1:0 Гранада
19.2% (20)
2:1 Гранада
12.5% (13)
1:2 Райо Вальекано
7.7% (8)
0:1 Райо Вальекано
3.8% (4)
2:0 Гранада
3.8% (4)
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