Первый тайм

50' Команда Райо Вальекано играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

47' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Матч возобновлен

47' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Нтекья Ранди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Гранада

44' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Милья Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кини Марин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

37' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Видаль Молина из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи , обводя своих соперников

31' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Петрович Ньегош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эскудеро Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Паласон Иси из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Альваро III , и мяч снова в игре

27' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Гранада

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Гранада

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

23' Рефери не любит споров - именно за это Милья Луис сейчас получил желтую

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Гранада

22' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи забивает с левой ноги!

16' Удар от ворот произведет Гранада

15' Гарсия Альваро III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Петрович Ньегош получил желтую карточку от судьи

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гвардиола Серхи нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

5' Эскудеро Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дуарте Домингуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.