Второй тайм

102' Гранада не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

102' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

99' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

99' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Видаль Молина и попал в каркас ворот!

97' Хорошую попытку сделал Мачис Дарвин . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Отличные скиллы показывает Пуэртас Антонио , обводя своих соперников

95' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Рефери не любит споров - именно за это Марио Эрнандес сейчас получил желтую

94' 'Г О О О О О Л - Милья Луис из команды Гранада забил правой с пенальти! Столе Димитриевски решил остаться по центру ворот.'

93' Рефери не любит споров - именно за это Катена Алехандро сейчас получил желтую

92' После проверки VAR судья изменил решение - Гранада пробьет пенальти!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

90' Пуэртас Антонио из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Соро Альберто из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Плохо сыграл Димитриевски Столе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Гранада выполняет удар от ворот.

88' Аресо Матиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок Эскудеро Серхио из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Тактическая замена. Валентин Оскар уходит с поля и его заменяет Марио Эрнандес

85' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

85' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Валентин Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

80' Пуэртас Антонио бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

80' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Хорошую попытку сделал Видаль Молина . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Узуни Мюрто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Сисс Пате предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

74' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' УДАЛЕНИЕ! - Andoni Iraola получает вторую желтую за споры

72' Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Луис III , и мяч снова в игре

72' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Видаль Молина забивает с правой ноги!

66' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Мачис Дарвин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

65' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Пуэртас Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Рефери не любит споров - именно за это Andoni Iraola сейчас получил желтую

60' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Гвардиола Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Гвардиола Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Суарес Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' ШТАНГА! Так было близко к голу - Видаль Молина нанес удар в каркас ворот!

55' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Сегодняшная посещаемость составляет 18523 болельщиков

51' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Пуэртас Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эскудеро Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Комесанья Санти тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля