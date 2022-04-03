  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 18523
Райо Вальекано
0'
0:1
6' Гол
Катена Алехандро
8' Желтая карточка
Петрович Ньегош
0:2
17' Гол
Гвардиола Серхи
23' Желтая карточка
Милья Луис
45' Желтая карточка
Кольядо Алекс
49' Желтая карточка
Комесанья Санти
51' Вторая желтая карточка
Комесанья Санти
57' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
61' Желтая карточка
Ираола Андони
1:2
67' Гол
Видаль Молина
72' Вторая желтая карточка
Ираола Андони
88' Желтая карточка
Аресо Матиас
90' Желтая карточка
Катена Алехандро
2:2
90' Пенальти
Милья Луис
90' Желтая карточка
Эрнандес Марио
90'+12

Ход матча

6'
0:1
Катена Алехандро
(Паласон Иси)
8'
Петрович Ньегош
 
17'
0:2
Гвардиола Серхи
(Гарсия Альваро III)
23'
Милья Луис
 
45'
Кольядо Алекс
 
46'
Этеки Ян
Петрович Ньегош
 
46'
Мачис Дарвин
Кольядо Алекс
 
49'
 
Комесанья Санти
51'
 
Комесанья Санти
57'
 
Гвардиола Серхи
61'
Узуни Мюрто
Кини Марин
 
61'
 
Лопес Унаи
Нтекья Ранди
61'
 
Ираола Андони
67'
Видаль Молина
(Санчес Герман)
1:2
72'
 
Ираола Андони
73'
 
Силла Мамаду
Гвардиола Серхи
73'
 
Сисс Пате
Гарсия Альваро
78'
Аресо Матиас
Суарес Луис
 
86'
 
Эрнандес Марио
Валентин Оскар
86'
 
Мараш Никола
Паласон Иси
88'
Аресо Матиас
 
88'
Соро Альберто
Эскудеро Серхио
 
90'
 
Катена Алехандро
90'
Милья Луис
2:2
90'
 
Эрнандес Марио

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Гранада 36.5% (38)
X 50% (52)
Райо Вальекано 13.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
18
Петрович
Ньегош
35
Кольядо
Алекс
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
9
Нтекья
Ранди
Гранада
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Райо Вальекано

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
С
0:2
С
1:0
П
2:2
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
0:3
П
0:2
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:2
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 8 0.27
Суарес Луис III 7 0.23
Пуэртас Антонио 5 0.17
Милья Луис 3 (3) 0.1
Мачис Дарвин 2 0.07
Санчес Герман 2 0.07
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кольядо Алекс 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.17
Фалькао Радамель 5 0.17
Гвардиола Серхи 4 0.14
Трехо Оскар 3 (3) 0.1
Нтекья Ранди 3 0.1
Паласон Иси 2 0.07
Катена Алехандро 2 0.07
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 9 0
Санчес Герман 9 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Милья Луис 4 0
Суарес Луис III 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Виктор Диаз 3 0
Петрович Ньегош 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Этеки Ян 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 10 0
Комесанья Санти 8 1
Балью Иван 8 0
Катена Алехандро 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Зидан Люка 0 1
Суарес Марио 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
30%
2
18%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
6
25%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
3
15%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
7
29%
29%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

34
31
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
8
26%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
12
35%
6
19%
76-90

Пропущено

47
36
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
6
13%
4
11%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
9
19%
6
17%
31-45
11
23%
5
14%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
10
21%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 30 6 11 13 33 - 48 29
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
6. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
7. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
8. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Гранада 36.5% (38)
X 50% (52)
Райо Вальекано 13.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гранада 2:2 Райо Вальекано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Гранада 2:2 Райо Вальекано

Исход игры
Гранада
36.5% (38)
Ничья
50% (52)
Райо Вальекано
13.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
22% (22)
Меньше
78% (78)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (49)
1:0 Гранада
19.2% (20)
2:1 Гранада
12.5% (13)
1:2 Райо Вальекано
7.7% (8)
0:1 Райо Вальекано
3.8% (4)
2:0 Гранада
3.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 