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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
0:0
Перерыв

Стадион:
Кадис
0'
33' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде

Ход матча

33'
 
Сан Эметерио Феде

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 108
Валенсия 98.1% (106)
X 1.9% (2)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Кадис
2.10
3.30
4.43
Все Коэффициенты
Новости
28
Мамардашвили
Георгий
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
2
Корреа
Тьерри
6
Гильямон
Уго
10
Солер
Карлос
32
Васкес
Хесус
21
Хиль
Бриан
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
Валенсия
3-4-2-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.37
Солер Карлос 9 (6) 0.3
Дуро Уго 6 0.2
Макси Гомес 3 0.1
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.2
Лосано Энтони 4 0.13
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алькарас Рубен 2 0.07
Алехо Иван 1 0.03
Собрино Рубен 1 0.03
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Лукас Перес 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 11 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 9 0
Дьякаби Муктар 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Хиль Бриан 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 6 0
Алехо Иван 6 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Алькарас Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90

Пропущено

26
19
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
27%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
9
47%
76-90

Забито

43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
5
12%
4
17%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
8
19%
7
29%
29%
31-45
10
23%
3
13%
46-60
5
12%
3
13%
61-75
10
23%
5
21%
76-90

Пропущено

42
42
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
7
17%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
10
24%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия 0:0 Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано 2:0 Заявка 29 10 5 14 31 - 34 35
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада 0:2 Заявка 30 6 10 14 31 - 48 28
17. Кадис 0:0 Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
5. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
6. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
7. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
8. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
9. Райо Вальекано 2:0 Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 24 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис 0:0 Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада 0:2 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Райо Вальекано 2:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
18. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Валенсия 98.1% (106)
X 1.9% (2)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Кадис
2.10
3.30
4.43
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Где смотреть матч Валенсия 0:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Кадис

Исход игры
Валенсия
98.1% (106)
Ничья
1.9% (2)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
41.35% (43)
Нет
58.65% (61)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
33.3% (36)
1:0 Валенсия
30.6% (33)
2:0 Валенсия
25.9% (28)
3:1 Валенсия
4.6% (5)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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