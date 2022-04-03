Испания: Ла Лига 2021-2022
33' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
10
Солер
Карлос
32
Васкес
Хесус
21
Хиль
Бриан
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
25
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
21 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Кадис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.37
|Солер Карлос
|9 (6)
|0.3
|Дуро Уго
|6
|0.2
|Макси Гомес
|3
|0.1
|Гайя Хосе
|2
|0.07
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|Альдерете Омар
|2
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.2
|Лосано Энтони
|4
|0.13
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Эспино Альфонсо
|2
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2
|0.07
|Алехо Иван
|1
|0.03
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Лукас Перес
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|11
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Фулкье Димитри
|9
|0
|Дьякаби Муктар
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|6
|0
|Алехо Иван
|6
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90
Пропущено
26
19
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
27%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
9
47%
76-90
Забито
43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
5
12%
4
17%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
8
19%
7
29%
29%
31-45
10
23%
3
13%
46-60
5
12%
3
13%
61-75
10
23%
5
21%
76-90
Пропущено
42
42
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
7
17%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
10
24%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|31 - 34
|35
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|0:2 Заявка
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|6.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|9.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Кадис
Исход игры
Валенсия
98.1% (106)
Ничья
1.9% (2)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
41.35% (43)
Нет
58.65% (61)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
33.3% (36)
1:0 Валенсия
30.6% (33)
2:0 Валенсия
25.9% (28)
3:1 Валенсия
4.6% (5)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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