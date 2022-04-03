Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Удар от ворот произведет Кадис

44' Хесус Васкес из команды Валенсия идет с мячом вперед на обострение...

43' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Валенсия выполняет удар от ворот.

40' Эспино Альфонсо не смог попасть в створ ударом издали

40' Негредо Альваро нанес удар головой, но Гиорги Мамардашвили перевел мяч на угловой!

39' Игра в одни ворота сейчас. Валенсия доминирует и владеет мячом

39' Солер Карлос из команды Валенсия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Кадис

36' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Иван Алехо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Макси Гомес и попал в каркас ворот!

35' Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Негредо Альваро из команды Кадис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Сан Эметерио Феде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

32' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Уго Гильямон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Уго Гильямон задерживает мяч рукой

30' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уго Гильямон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Уго Гильямон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Судья сигнализирует, что Хесус Васкес из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Иван Алехо

26' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Кадис

24' Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сан Эметерио Феде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Кадис

18' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Негредо Альваро пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

10' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Дьякаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Альдерете Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Кадис

8' Альдерете Омар не смог попасть в створ ударом издали

8' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

2' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

2' Иван Алехо из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' О, нет. Из многообещающей позиции Корреа Тьерри из команды Валенсия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хесус Васкес из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Валенсия начинает с центра поля