Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Кадис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.38
|Солер Карлос
|9 (6)
|0.31
|Дуро Уго
|6
|0.21
|Макси Гомес
|3
|0.1
|Гайя Хосе
|2
|0.07
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|Альдерете Омар
|2
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.21
|Лосано Энтони
|4
|0.14
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Эспино Альфонсо
|2
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2
|0.07
|Алехо Иван
|1
|0.03
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Лукас Перес
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|11
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Фулкье Димитри
|9
|0
|Дьякаби Муктар
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|6
|0
|Алехо Иван
|6
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90
Пропущено
26
19
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
27%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
9
47%
76-90
Забито
43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
5
12%
4
17%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
8
19%
7
29%
29%
31-45
10
23%
3
13%
46-60
5
12%
3
13%
61-75
10
23%
5
21%
76-90
Пропущено
42
42
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
7
17%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
10
24%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|59 - 25
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|48 - 27
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 13
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Кадис
Исход игры
Валенсия
100% (46)
Ничья
0% (0)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (17)
Меньше
63.04% (29)
Обе команды забьют
Да
36.96% (17)
Нет
63.04% (29)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
34.8% (16)
2:1 Валенсия
34.8% (16)
1:0 Валенсия
28.3% (13)
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