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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Кадис
Прогнозы 47
Валенсия 100% (47)
X 0% (0)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Кадис
1.94
3.50
5.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Валенсия
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.38
Солер Карлос 9 (6) 0.31
Дуро Уго 6 0.21
Макси Гомес 3 0.1
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.21
Лосано Энтони 4 0.14
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алькарас Рубен 2 0.07
Алехо Иван 1 0.03
Собрино Рубен 1 0.03
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Лукас Перес 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 11 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 9 0
Дьякаби Муктар 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Хиль Бриан 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 6 0
Алехо Иван 6 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Алькарас Рубен 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Сан Эметерио Феде 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90

Пропущено

26
19
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
27%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
9
47%
76-90

Забито

43
24
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
5
12%
4
17%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
8
19%
7
29%
29%
31-45
10
23%
3
13%
46-60
5
12%
3
13%
61-75
10
23%
5
21%
76-90

Пропущено

42
42
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
7
17%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
10
24%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 29 20 6 3 59 - 25 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

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    • Прогнозы 47
    Валенсия 100% (47)
    X 0% (0)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Кадис
    1.94
    3.50
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Кадис

    Исход игры
    Валенсия
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    36.96% (17)
    Нет
    63.04% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    34.8% (16)
    2:1 Валенсия
    34.8% (16)
    1:0 Валенсия
    28.3% (13)
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    Валенсия
    Кадис

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