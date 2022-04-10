Испания: Ла Лига 2021-2022
9' Желтая карточкаВидаль Начо
15' Желтая карточкаН'Диайе Лум
29' Желтая карточкаБудимир Анте
0:0
38' Не забитый пенальтиГарсия Рубен
45' Желтая карточкаТорро Лукас
1:0
90' ГолБудимир Анте
Ход матча
9'
15'
29'
38'
0:0
45'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы
-
7 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
7 Угловые
-
1 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
65 Владение мячом, %
Владение мячом
16
Анхель
Хосе
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ДжейсонНападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Алавес
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|5
|0.16
|Будимир Анте
|5 (1)
|0.16
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.16
|Гарсия Давид III
|4
|0.13
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.39
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.1
|Лагуардия Виктор
|2
|0.06
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|9
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|9
|1
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Н'Диайе Лум
|8
|0
|Лагуардия Виктор
|7
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Эдгар Мендес
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
4
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
19
36
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
11%
4
11%
1-15
5
26%
5
14%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
6
32%
12
33%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
24 Не забивали 22
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
6
19%
4
17%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
9
28%
5
22%
76-90
Пропущено
39
54
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 26
4
10%
7
13%
1-15
9
23%
8
15%
16-30
5
13%
4
7%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
5
13%
8
15%
61-75
10
26%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|34 - 34
|37
|12.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|35 - 42
|37
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 16
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 13
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Алавес
Исход игры
Осасуна
77.3% (85)
Ничья
16.4% (18)
Алавес
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.7% (47)
2:1 Осасуна
24.5% (27)
1:1 Ничья
11.8% (13)
1:2 Алавес
4.5% (5)
2:0 Осасуна
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
3:1 Осасуна
3.6% (4)
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