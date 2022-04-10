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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Видаль Начо
15' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
29' Желтая карточка
Будимир Анте
0:0
38' Не забитый пенальти
Гарсия Рубен
45' Желтая карточка
Торро Лукас
1:0
90' Гол
Будимир Анте
90'+5

Ход матча

9'
Видаль Начо
 
15'
 
Н'Диайе Лум
29'
Будимир Анте
 
38'
Гарсия Рубен
0:0
45'
Торро Лукас
 
61'
Кике Гарсия
Гарсия Рубен
 
61'
Торрес Роберто
Перес Иньиго
 
61'
Санчес Мануэль
Анхель Хосе
 
66'
 
Пельистри Факундо
Вальехо Ману
76'
 
Пина Томас
Эдгар Мендес
81'
 
Дуарте Рубен
Теналья Науэль
81'
 
Мойя Антонио
Эскаланте Гонсало
86'
Барха Энрике
Авила Эсекьель
 
86'
Мартинес Хавьер
Видаль Начо
 
90'
Будимир Анте
(Санчес Мануэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 7 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 7 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 65 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Осасуна 77.3% (85)
X 16.4% (18)
Алавес 6.4% (7)
0
выиграет Осасуна, со счетом 2:0
Памплонцы сумеют навязать свою игру и порадуются редкому успеху за счет опыта игроков, при поддержке... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
23
Химо
Наварро
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
17
Эдгар
Мендес
7
Вальехо
Ману
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Осасуна
4-3-3
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Алавес

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМК
0:0
ТМК
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
П
0:1
П
0:1
С
3:1
С
3:0
С
3:0
КК
2:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 5 0.16
Будимир Анте 5 (1) 0.16
Кике Гарсия 5 (1) 0.16
Гарсия Давид III 4 0.13
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.39
Эскаланте Гонсало 3 0.1
Лагуардия Виктор 2 0.06
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Будимир Анте 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 9 1
Лежён Флорьян 7 1
Н'Диайе Лум 8 0
Лагуардия Виктор 7 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
4
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

19
36
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
11%
4
11%
1-15
5
26%
5
14%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
6
32%
12
33%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
24 Не забивали 22
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
6
19%
4
17%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
9
28%
5
22%
76-90

Пропущено

39
54
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 26
4
10%
7
13%
1-15
9
23%
8
15%
16-30
5
13%
4
7%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
5
13%
8
15%
61-75
10
26%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Сельта 0:0 Заявка 31 9 10 12 34 - 34 37
12. Эспаньол 0:0 Заявка 31 9 10 12 35 - 42 37
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол 0:0 Заявка 16 8 5 3 22 - 16 29
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
16. Сельта 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта 0:0 Заявка 15 4 6 5 13 - 13 18
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Осасуна 77.3% (85)
X 16.4% (18)
Алавес 6.4% (7)
0
выиграет Осасуна, со счетом 2:0
Памплонцы сумеют навязать свою игру и порадуются редкому успеху за счет опыта игроков, при поддержке... Ещё
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Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Алавес

Исход игры
Осасуна
77.3% (85)
Ничья
16.4% (18)
Алавес
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.7% (47)
2:1 Осасуна
24.5% (27)
1:1 Ничья
11.8% (13)
1:2 Алавес
4.5% (5)
2:0 Осасуна
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
3:1 Осасуна
3.6% (4)
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