Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Осасуна имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эскаланте Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Торро Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

44' Отличные скиллы показывает Видаль Начо , обводя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Алавес

42' Игра в одни ворота сейчас. Осасуна доминирует и владеет мячом

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Алавес выполняет удар от ворот.

39' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гарсия Рубен из команды Осасуна пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

37' После проверки VAR судья изменил решение - Осасуна пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Химо Наварро получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Будимир Анте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Алавес

27' Какой промах! Торро Лукас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

27' Теналья Науэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Осасуна

24' Удар от ворот произведет Алавес

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Эскаланте Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Осасуна

21' Химо Наварро наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

20' Удар от ворот произведет Алавес

19' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Алавес

16' Авила Эсекьель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Н'Диайе Лум совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Алавес

13' Теналья Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Видаль Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Перес Иньиго из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Осасуна выполняет удар от ворот.

11' Матч возобновлен

10' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Видаль Начо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Алавес

5' Отличный пас сделал Перес Иньиго из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Осасуна выполняет удар от ворот.

4' Вальехо Ману из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Осасуна выполняет удар от ворот.

2' Какой промах! Хоселу Санмартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осасуна начинает с центра поля