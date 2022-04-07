Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
История личных встреч
Леванте
Барселона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
26 матчей
11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|9
|0.3
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.17
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|Гомес Даниэль
|3
|0.1
|Мелеро Гонсало
|3
|0.1
|Барди Энис
|3 (2)
|0.1
|Кампанья Хосе
|2
|0.07
|Сольдадо Роберто
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.34
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|0.24
|Де Йонг Люк
|5
|0.17
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.14
|Араухо Рональд
|4
|0.14
|Де Йонг Френки
|3
|0.1
|Фати Ансу
|3
|0.1
|Гави
|2
|0.07
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|Роберто Серхи
|2
|0.07
|Гонсалес Нико
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|8
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Кампанья Хосе
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Сон
|3
|1
|Робер Пьер
|3
|1
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Дуарте Оскар
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|8
|0
|Гави
|6
|1
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
0
0%
3
12%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
5
20%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
5
23%
4
25%
76-90
Забито
14
32
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
3
21%
6
19%
1-15
1
7%
7
22%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
4
29%
4
13%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
3
21%
8
25%
76-90
Пропущено
36
13
14 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
7
19%
3
23%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
5
14%
2
15%
46-60
7
19%
2
15%
61-75
10
28%
4
31%
76-90
Забито
33
57
12 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 18
11 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
3
9%
10
18%
16-30
6
18%
10
18%
31-45
8
24%
10
18%
46-60
3
9%
5
9%
61-75
10
30%
13
23%
76-90
Пропущено
58
29
23 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
11
19%
4
14%
1-15
3
5%
3
10%
16-30
9
16%
5
17%
31-45
8
14%
5
17%
46-60
12
21%
4
14%
61-75
15
26%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1
Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2
Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|15
|12
|3
|40 - 20
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|33 - 48
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте - Барселона
Исход игры
Леванте
0% (0)
Ничья
5.9% (2)
Барселона
94.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (23)
Меньше
32.35% (11)
Обе команды забьют
Да
55.88% (19)
Нет
44.12% (15)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.4% (11)
0:2 Барселона
23.5% (8)
0:3 Барселона
14.7% (5)
1:3 Барселона
8.8% (3)
1:4 Барселона
5.9% (2)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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