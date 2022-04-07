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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 34
Леванте 0% (0)
X 5.9% (2)
Барселона 94.1% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Барселона
6.75
5.20
1.49
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Леванте
Барселона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

26 матчей

11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
П
1:0
КК
3:0
КК
2:1
П
0:5
П
5:4
П
3:0
П
0:2
П
4:1
П
5:0
П
0:5
КК
5:1
КК
1:4
П
1:1
П
7:0
П
1:0
П
0:4
П
1:2
П
5:0
П
1:1
П
2:1
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 9 0.3
Рохер Марти 5 (1) 0.17
Де Фрутос Хорхе 4 0.13
Гомес Даниэль 3 0.1
Мелеро Гонсало 3 0.1
Барди Энис 3 (2) 0.1
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.34
Обамеянг Пьер-Эмерик 7 0.24
Де Йонг Люк 5 0.17
Торрес Ферран 4 (1) 0.14
Араухо Рональд 4 0.14
Де Йонг Френки 3 0.1
Фати Ансу 3 0.1
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Педри 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 8 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Кампанья Хосе 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 8 0
Гави 6 1
Де Йонг Френки 5 1
Альба Жорди 6 0
Гонсалес Нико 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Дембеле Усман 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
0
0%
3
12%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
5
20%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
5
23%
4
25%
76-90

Забито

14
32
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
3
21%
6
19%
1-15
1
7%
7
22%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
4
29%
4
13%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
3
21%
8
25%
76-90

Пропущено

36
13
14 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
7
19%
3
23%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
5
14%
2
15%
46-60
7
19%
2
15%
61-75
10
28%
4
31%
76-90

Забито

33
57
12 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 18
11 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
3
9%
10
18%
16-30
6
18%
10
18%
31-45
8
24%
10
18%
46-60
3
9%
5
9%
61-75
10
30%
13
23%
76-90

Пропущено

58
29
23 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
11
19%
4
14%
1-15
3
5%
3
10%
16-30
9
16%
5
17%
31-45
8
14%
5
17%
46-60
12
21%
4
14%
61-75
15
26%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1
Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2
Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
3. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
4. Севилья Заявка 30 15 12 3 40 - 20 57
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 30 6 11 13 33 - 48 29
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Леванте 0% (0)
    X 5.9% (2)
    Барселона 94.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Барселона
    6.75
    5.20
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Леванте - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Леванте - Барселона

    Исход игры
    Леванте
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (2)
    Барселона
    94.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    32.4% (11)
    0:2 Барселона
    23.5% (8)
    0:3 Барселона
    14.7% (5)
    1:3 Барселона
    8.8% (3)
    1:4 Барселона
    5.9% (2)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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