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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:2
Второй тайм: 55'

Стадион: Зрители: 17011
Реал Сосьедад
0'
1:0
3' Гол
Каррильо Гидо
19' Желтая карточка
Исак Александр
21' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
24' Желтая карточка
Гумбау Херард
1:1
31' Гол
Сорлот Александр
34' Желтая карточка
Каррильо Гидо
37' Желтая карточка
Субименди Мартин
1:2
39' Гол
Ле Норман Робен
55'

Ход матча

3'
Каррильо Гидо
(Мохика Хоан)
1:0
19'
 
Исак Александр
21'
Паласиос Элибельтон
 
24'
Гумбау Херард
 
31'
1:1
Сорлот Александр
(Сильва Давид)
34'
Каррильо Гидо
 
37'
 
Субименди Мартин
39'
1:2
Ле Норман Робен
(Сильва Давид)
42'
Понсе Эсекель
Каррильо Гидо
 
46'
Верду Гонсало
Диего Гонсалес
 
46'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 3 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 32 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 108
Эльче 4.6% (5)
X 25% (27)
Реал Сосьедад 70.4% (76)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
На сегодня «королевский» клуб выглядит куда более креативно и мощно. Кроме того, хозяева уже потеряли... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Сосьедад
4.50
3.56
1.98
Все Коэффициенты
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
2
Гумбау
Херард
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
7
Каррильо
Гидо
10
Милья
Пере
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
17
Рафинья
Алькантара
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
Эльче
4-4-2
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эльче
Реал Сосьедад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.23
Бое Лукас 7 0.23
Фидель Чавес 5 (1) 0.16
Моренте Тете 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Мохика Хоан 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.29
Исак Александр 5 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.1
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 9 0
Гумбау Херард 7 1
Фидель Чавес 8 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Паласиос Элибельтон 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Маскарель Омар 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Каррильо Гидо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сильва Давид 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
44%
6
33%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
6
40%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
2
13%
8
35%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
40%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

27
6
11 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 3
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
9
33%
2
33%
76-90

Забито

31
30
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
6
19%
4
13%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
7
23%
7
23%
61-75
9
29%
29%
9
30%
76-90

Пропущено

42
29
17 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 12
3
7%
2
7%
1-15
8
19%
1
3%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
8
19%
5
17%
46-60
6
14%
6
21%
61-75
11
26%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче 1:2 Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче 1:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче 1:2 Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Эльче 4.6% (5)
X 25% (27)
Реал Сосьедад 70.4% (76)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
На сегодня «королевский» клуб выглядит куда более креативно и мощно. Кроме того, хозяева уже потеряли... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Сосьедад
4.50
3.56
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльче 1:2 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Эльче
4.6% (5)
Ничья
25% (27)
Реал Сосьедад
70.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
32.4% (35)
0:1 Реал Сосьедад
29.6% (32)
1:1 Ничья
23.1% (25)
1:0 Эльче
4.6% (5)
0:2 Реал Сосьедад
3.7% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.9% (2)
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