Испания: Ла Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 17011
1:0
3' ГолКаррильо Гидо
19' Желтая карточкаИсак Александр
21' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
24' Желтая карточкаГумбау Херард
1:1
31' ГолСорлот Александр
34' Желтая карточкаКаррильо Гидо
37' Желтая карточкаСубименди Мартин
1:2
39' ГолЛе Норман Робен
82' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
90' Желтая карточкаИманоль Альгуасиль
Ход матча
3'
1:0
19'
24'
31'
1:1
34'
37'
39'
1:2
82'
Статистика матча
-
1 Голы
-
7 Удары по воротам
-
1 Удары в створ
-
8 Угловые
-
1 Офсайды
-
15 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
49 Владение мячом, %
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
47 Мартин АндерПолузащитник
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Реал Сосьедад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.23
|Бое Лукас
|7
|0.23
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.16
|Моренте Тете
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Мохика Хоан
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.29
|Исак Александр
|5 (2)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.13
|Мерино Микель
|3
|0.1
|Сорлот Александр
|2
|0.06
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Фидель Чавес
|8
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Паласиос Элибельтон
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Бигас Педро
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
18%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
7
41%
6
30%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
13%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
6
35%
3
13%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
2
12%
8
33%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
40%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
27
6
11 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 3
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
9
33%
2
33%
76-90
Забито
32
32
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
7
22%
4
13%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
7
22%
7
22%
61-75
9
28%
9
28%
76-90
Пропущено
44
30
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 13
3
7%
3
10%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
8
18%
5
17%
31-45
8
18%
5
17%
46-60
6
14%
6
20%
61-75
11
25%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|30
|16
|10
|4
|57 - 29
|58
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|32 - 30
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|31
|4
|11
|16
|33 - 58
|23
|20.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 22
|17
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|25 - 16
|26
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 1:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Эльче
4.6% (5)
Ничья
25% (27)
Реал Сосьедад
70.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
32.4% (35)
0:1 Реал Сосьедад
29.6% (32)
1:1 Ничья
23.1% (25)
1:0 Эльче
4.6% (5)
0:2 Реал Сосьедад
3.7% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.9% (2)
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