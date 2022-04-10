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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 17011
Реал Сосьедад
0'
1:0
3' Гол
Каррильо Гидо
19' Желтая карточка
Исак Александр
21' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
24' Желтая карточка
Гумбау Херард
1:1
31' Гол
Сорлот Александр
34' Желтая карточка
Каррильо Гидо
37' Желтая карточка
Субименди Мартин
1:2
39' Гол
Ле Норман Робен
82' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90' Желтая карточка
Иманоль Альгуасиль
90'+5

Ход матча

3'
Каррильо Гидо
(Мохика Хоан)
1:0
19'
 
Исак Александр
21'
Паласиос Элибельтон
 
24'
Гумбау Херард
 
31'
1:1
Сорлот Александр
(Сильва Давид)
34'
Каррильо Гидо
 
37'
 
Субименди Мартин
39'
1:2
Ле Норман Робен
(Сильва Давид)
42'
Понсе Эсекель
Каррильо Гидо
 
46'
Верду Гонсало
Диего Гонсалес
 
46'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
68'
Фернандес Хосан
Паласиос Элибельтон
 
68'
 
Порту Кристиан
Рафинья Алькантара
68'
 
Янузай Аднан
Сорлот Александр
79'
 
Муньос Айхен
Сильва Давид
79'
 
Ариц Элустондо
Рико Диего
81'
Перес Кике
Маскарель Омар
 
82'
 
Сальдуа Хосеба
85'
 
Горосабел Андони
Сальдуа Хосеба
90'
 
Иманоль Альгуасиль

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 7 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 8 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 15 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 49 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Эльче 4.6% (5)
X 25% (27)
Реал Сосьедад 70.4% (76)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
На сегодня «королевский» клуб выглядит куда более креативно и мощно. Кроме того, хозяева уже потеряли... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
2
Гумбау
Херард
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
7
Каррильо
Гидо
10
Милья
Пере
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
17
Рафинья
Алькантара
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
Эльче
4-4-2
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эльче
Реал Сосьедад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.23
Бое Лукас 7 0.23
Фидель Чавес 5 (1) 0.16
Моренте Тете 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Мохика Хоан 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.29
Исак Александр 5 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.1
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 9 0
Гумбау Херард 7 1
Фидель Чавес 8 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Паласиос Элибельтон 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Маскарель Омар 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Каррильо Гидо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сильва Давид 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
18%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
7
41%
6
30%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
13%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
6
35%
3
13%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
2
12%
8
33%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
40%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

27
6
11 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 3
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
9
33%
2
33%
76-90

Забито

32
32
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
7
22%
4
13%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
7
22%
7
22%
61-75
9
28%
9
28%
76-90

Пропущено

44
30
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 13
3
7%
3
10%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
8
18%
5
17%
31-45
8
18%
5
17%
46-60
6
14%
6
20%
61-75
11
25%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Барселона 0:0 Заявка 30 16 10 4 57 - 29 58
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Леванте 0:0 Заявка 31 4 11 16 33 - 58 23
20. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона 0:0 Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Леванте 0:0 Заявка 16 3 8 5 19 - 22 17
19. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона 0:0 Заявка 16 6 8 2 25 - 16 26
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте 0:0 Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Эльче 4.6% (5)
X 25% (27)
Реал Сосьедад 70.4% (76)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
На сегодня «королевский» клуб выглядит куда более креативно и мощно. Кроме того, хозяева уже потеряли... Ещё
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Прогнозы на матч Эльче 1:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Эльче
4.6% (5)
Ничья
25% (27)
Реал Сосьедад
70.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
32.4% (35)
0:1 Реал Сосьедад
29.6% (32)
1:1 Ничья
23.1% (25)
1:0 Эльче
4.6% (5)
0:2 Реал Сосьедад
3.7% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.9% (2)
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