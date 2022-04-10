Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Рафинья Алькантара навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фидель Чавес из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Удар от ворот произведет Эльче

44' Сальдуа Хосеба не смог попасть в створ ударом издали

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

41' Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Исак Александр имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

39' Отличные скиллы показывает Сорлот Александр , обводя своих соперников

38' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Рефери не любит споров - именно за это Субименди Мартин сейчас получил желтую

37' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Моренте Тете не смог попасть в створ ударом издали

34' Каррильо Гидо получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Эльче

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Эльче выполняет удар от ворот.

29' Сильва Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Отличные скиллы показывает Сильва Давид , обводя своих соперников

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рафинья Алькантара навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

23' Милья Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хороший удар издали нанес Сальдуа Хосеба , но отличный сейв сделал Эдгар Бадия. Угловой.

23' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сильва Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Паласиос Элибельтон получил желтую карточку от судьи

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Исак Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Сильва Давид разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Эльче выполняет удар от ворот.

14' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Милья Пере , обводя своих соперников

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Эдгар Бадия не дал случится голу! Исак Александр должен был забивать, но Эдгар Бадия сделал отличный сейв

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Каррильо Гидо из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Удар от ворот произведет Эльче

6' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Каррильо Гидо забивает с правой ноги!

3' Игрок команды Эльче делает подачу своему товарищу по команде.

3' Фидель Чавес разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Эльче выполняет удар от ворот.

3' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

2' Бадия Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля