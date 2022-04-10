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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Сельта
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 108
Эспаньол 40.7% (44)
X 48.1% (52)
Сельта 11.1% (12)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Предполагаем, что оба клуба не против записать на свой счет победу, при этом мы предлагаем обратить внимание... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Сельта
3.03
3.26
2.63
Все Коэффициенты
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
23
Эмбарба
Адриан
20
Баре
Кейди
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
11
Рауль
де
Томас
9
Пуадо
Хавьер
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Эспаньол
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Эспаньол
Сельта

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 14 (4) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.13
Дардер Серхи 3 0.1
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.42
Мина Сантьяго 7 0.23
Браис Мендес 4 0.13
Серви Франко 3 0.1
Денис Суарес 3 0.1
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 8 0
Педроса Адриа 8 0
Видаль Алеш 7 0
Ману Морланес 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Эррера Янгель 4 0
Лопес Диего 3 0
Дардер Серхи 3 0
Эмбарба Адриан 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Де Вильена Тонни 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Галан Хави 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мурильо Джейсон 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 24
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

14
22
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
5
36%
5
23%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
4
16%
6
30%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Забито

35
35
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 12
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
23%
6
17%
31-45
9
26%
7
20%
46-60
3
9%
8
23%
61-75
7
20%
6
17%
76-90

Пропущено

42
33
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
9
21%
7
21%
46-60
1
2%
6
18%
61-75
11
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3
Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Сельта 0:0 Заявка 31 9 10 12 34 - 34 37
12. Эспаньол 0:0 Заявка 31 9 10 12 35 - 42 37
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол 0:0 Заявка 16 8 5 3 22 - 16 29
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
16. Сельта 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта 0:0 Заявка 15 4 6 5 13 - 13 18
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Эспаньол 40.7% (44)
X 48.1% (52)
Сельта 11.1% (12)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Предполагаем, что оба клуба не против записать на свой счет победу, при этом мы предлагаем обратить внимание... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Сельта
3.03
3.26
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Сельта

Исход игры
Эспаньол
40.4% (44)
Ничья
48.6% (53)
Сельта
11% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (44)
1:0 Эспаньол
23.9% (26)
2:1 Эспаньол
13.8% (15)
1:2 Сельта
6.4% (7)
2:2 Ничья
4.6% (5)
0:1 Сельта
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:2 Сельта
1.8% (2)
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