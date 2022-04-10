Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 18471
43' Желтая карточкаЭррера Янгель
45' Желтая карточкаКалеро Фернандо
55' Желтая карточкаБаре Кейди
77' Желтая карточкаВаскес Кевин
81' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
1:0
89' ГолЛэй У
Ход матча
43'
45'
55'
67'
77'
81'
89'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы
-
5 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
2 Угловые
-
0 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
4 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
47 Владение мячом, %
Владение мячом
13
Лопес
Диего
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Сельта
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|14 (4)
|0.45
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Дардер Серхи
|3
|0.1
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|13 (3)
|0.42
|Мина Сантьяго
|7
|0.23
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Серви Франко
|3
|0.1
|Денис Суарес
|3
|0.1
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Видаль Алеш
|7
|0
|Ману Морланес
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Калеро Фернандо
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 25
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
5
38%
31-45
5
23%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Забито
14
22
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
5
36%
5
23%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
4
16%
6
30%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 13
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
6
17%
31-45
9
25%
7
20%
46-60
3
8%
8
23%
61-75
8
22%
6
17%
76-90
Пропущено
42
34
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
9
21%
7
21%
46-60
1
2%
6
18%
61-75
11
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3
Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|31
|15
|9
|7
|32 - 30
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|1:2 Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Сельта
Исход игры
Эспаньол
40.4% (44)
Ничья
48.6% (53)
Сельта
11% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (44)
1:0 Эспаньол
23.9% (26)
2:1 Эспаньол
13.8% (15)
1:2 Сельта
6.4% (7)
2:2 Ничья
4.6% (5)
0:1 Сельта
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:2 Сельта
1.8% (2)
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