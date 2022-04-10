Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

94' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хороший удар издали нанес Галан Хави , но отличный сейв сделал Диего Лопес. Угловой.

94' Игрок Солари Аугусто из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Команда Эспаньол забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

89' Г О О О О Л - Лэй У забивает с правой ноги!

89' Сельта выполняет удар от ворот.

88' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

88' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

84' Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Сельта выполняет удар от ворот.

84' Как он промахнулся? Пуадо Хавьер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Лэй У нанес удар, мяч был парирован, но Матиас Дитуро не удержал его в руках.

82' Матч возобновлен

82' Солари Аугусто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Де Вильена Тонни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сельта выполняет удар от ворот.

73' Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Серви Франко имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

64' Сегодняшная посещаемость составляет 18471 болельщиков

64' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Эспаньол выполняет удар от ворот.

62' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

62' Пуадо Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

59' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Баре Кейди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Сельта

52' ШАНС! Рауль де Томас нанес удар с лета, но не попал по воротам!

51' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Игрок Айду Джозеф из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Тьяго Гальярдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля