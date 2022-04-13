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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 35
Севилья 5.7% (2)
X 37.1% (13)
Реал Мадрид 57.1% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Мадрид
3.25
3.60
2.58
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Севилья
Реал Мадрид

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

35 матчей

25.7%
5.7%
68.6%
9 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.4%
22.9%
65.7%
4 победы 8 ничьих 23 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.29
Окампос Лукас 6 0.19
Гомес Алехандро 5 0.16
Ламела Эрик 4 0.13
Ракитич Иван 3 (1) 0.1
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.1
Карлос Диего Сантос 3 0.1
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 24 (7) 0.77
Винисиус Жуниор 14 0.45
Асенсио Марко 8 0.26
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Начо Фернандес 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Родриго 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Хордан Хоан 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Мир Рафа 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Торрес Оливер 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 10 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
29
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
5
16%
3
10%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
6
19%
9
31%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
7
54%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
10%
2
6%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
3
30%
7
21%
31-45
3
30%
5
15%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
11
32%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
18%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

42
63
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 42
18 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
6
14%
5
8%
1-15
6
14%
8
13%
16-30
9
21%
8
13%
31-45
6
14%
11
17%
46-60
8
19%
11
17%
61-75
7
17%
20
32%
76-90

Пропущено

24
26
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
9
38%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
3. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Севилья 5.7% (2)
    X 37.1% (13)
    Реал Мадрид 57.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.25
    3.60
    2.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

    Исход игры
    Севилья
    5.7% (2)
    Ничья
    37.1% (13)
    Реал Мадрид
    57.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    48.6% (17)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    2:2 Ничья
    11.4% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    5.7% (2)
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    Реал Мадрид

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