Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Реал Мадрид
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
35 матчей
25.7%
5.7%
68.6%
9 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.4%
22.9%
65.7%
4 победы 8 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.29
|Окампос Лукас
|6
|0.19
|Гомес Алехандро
|5
|0.16
|Ламела Эрик
|4
|0.13
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.1
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.1
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|24 (7)
|0.77
|Винисиус Жуниор
|14
|0.45
|Асенсио Марко
|8
|0.26
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Начо Фернандес
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Родриго
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Мир Рафа
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|10
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
29
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
5
16%
3
10%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
6
19%
9
31%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
7
54%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
10%
2
6%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
3
30%
7
21%
31-45
3
30%
5
15%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
11
32%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
18%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
42
63
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 42
18 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
6
14%
5
8%
1-15
6
14%
8
13%
16-30
9
21%
8
13%
31-45
6
14%
11
17%
46-60
8
19%
11
17%
61-75
7
17%
20
32%
76-90
Пропущено
24
26
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
9
38%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|60 - 31
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|32 - 30
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|43 - 44
|42
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|3.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Исход игры
Севилья
5.7% (2)
Ничья
37.1% (13)
Реал Мадрид
57.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (21)
Меньше
34.38% (11)
Обе команды забьют
Да
90.63% (29)
Нет
9.38% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
48.6% (17)
1:1 Ничья
22.9% (8)
2:2 Ничья
11.4% (4)
0:1 Реал Мадрид
5.7% (2)
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