Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Эспаньол
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.35
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.35
|Фелиш Жоау
|8
|0.26
|Кунья Матеус
|5
|0.16
|Лемар Тома
|4
|0.13
|Карраско Янник
|3
|0.1
|Гризманн Антуан
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|14 (4)
|0.45
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Дардер Серхи
|3
|0.1
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|9
|1
|Савич Стефан
|8
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Эррера Эктор
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Врсалько Шиме
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Видаль Алеш
|7
|0
|Ману Морланес
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Калеро Фернандо
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
4
29%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
30%
30%
5
36%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
3
19%
6
24%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
7
28%
76-90
Забито
30
22
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
20%
2
9%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
2
7%
7
32%
31-45
7
23%
5
23%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
10
33%
3
14%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
14%
4
24%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
4
24%
76-90
Забито
57
36
20 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
8
14%
4
11%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
10
18%
9
25%
46-60
9
16%
3
8%
61-75
18
32%
8
22%
76-90
Пропущено
38
42
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
4
11%
8
19%
1-15
6
16%
6
14%
16-30
9
24%
7
17%
31-45
7
18%
9
21%
46-60
5
13%
1
2%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1
Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|60 - 31
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|32 - 30
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|43 - 44
|42
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|3.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Эспаньол
Исход игры
Атлетико М
100% (35)
Ничья
0% (0)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
18.18% (6)
Меньше
81.82% (27)
Обе команды забьют
Да
18.18% (6)
Нет
81.82% (27)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
62.9% (22)
2:1 Атлетико М
17.1% (6)
1:0 Атлетико М
14.3% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!