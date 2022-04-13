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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Эспаньол

История личных встреч

Атлетико М
Эспаньол

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
П
3:0
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
1:3
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
3:1
П
4:2
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
2:3
П
3:0
П
4:0
П
3:2
П
2:3
ПД
0:2
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.35
Суарес Луис 11 (2) 0.35
Фелиш Жоау 8 0.26
Кунья Матеус 5 0.16
Лемар Тома 4 0.13
Карраско Янник 3 0.1
Гризманн Антуан 3 0.1
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Лоди Ренан 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 14 (4) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.13
Дардер Серхи 3 0.1
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 9 1
Савич Стефан 8 0
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 7 0
Де Пауль Родриго 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Корреа Анхель 3 1
Эррера Эктор 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Врсалько Шиме 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Кунья Матеус 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Васс Даниэль 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Лоди Ренан 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Видаль Алеш 7 0
Ману Морланес 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Рибаудо Нико 4 1
Эррера Янгель 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дардер Серхи 3 0
Эмбарба Адриан 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Калеро Фернандо 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
4
29%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
30%
30%
5
36%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
3
19%
6
24%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Забито

30
22
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
20%
2
9%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
2
7%
7
32%
31-45
7
23%
5
23%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
10
33%
3
14%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
14%
4
24%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
4
24%
76-90

Забито

57
36
20 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
8
14%
4
11%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
10
18%
9
25%
46-60
9
16%
3
8%
61-75
18
32%
8
22%
76-90

Пропущено

38
42
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
4
11%
8
19%
1-15
6
16%
6
14%
16-30
9
24%
7
17%
31-45
7
18%
9
21%
46-60
5
13%
1
2%
61-75
7
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1
Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
3. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.

    Главный судья: Jorge Figueroa

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    • Прогнозы 36
    Атлетико М 100% (36)
    X 0% (0)
    Эспаньол 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Эспаньол
    1.47
    4.70
    9.80
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Эспаньол

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Эспаньол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.18% (6)
    Меньше
    81.82% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    18.18% (6)
    Нет
    81.82% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    62.9% (22)
    2:1 Атлетико М
    17.1% (6)
    1:0 Атлетико М
    14.3% (5)
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    Атлетико М
    Эспаньол

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