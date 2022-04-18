  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Гранада
Прогнозы 60
Атлетико М 100% (60)
X 0% (0)
Гранада 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Гранада
1.35
5.60
11.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетико М
Гранада

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.34
Суарес Луис 11 (2) 0.34
Фелиш Жоау 8 0.25
Карраско Янник 5 (1) 0.16
Кунья Матеус 5 0.16
Лемар Тома 4 0.13
Гризманн Антуан 3 0.09
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Лоди Ренан 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 8 0.25
Суарес Луис III 7 0.22
Пуэртас Антонио 5 0.16
Милья Луис 3 (3) 0.09
Мачис Дарвин 3 0.09
Санчес Герман 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диаз 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 9 0
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 7 0
Фелипе Аугусто IV 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Корреа Анхель 3 1
Эррера Эктор 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Врсалько Шиме 3 0
Кунья Матеус 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Лоди Ренан 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 10 1
Кини Марин 9 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Виктор Диаз 4 0
Милья Луис 4 0
Петрович Ньегош 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Этеки Ян 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
9
31%
6
38%
76-90

Пропущено

17
28
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
3
18%
7
25%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
3
18%
5
18%
76-90

Забито

30
21
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
6
20%
2
10%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
10
33%
8
38%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
18%
9
33%
76-90

Забито

59
37
20 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
8
14%
5
14%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
6
10%
3
8%
31-45
11
19%
1
3%
46-60
9
15%
8
22%
61-75
19
32%
14
38%
76-90

Пропущено

39
55
19 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
9
23%
10
18%
31-45
7
18%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
7
18%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5
Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 32 13 10 9 51 - 31 49
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия Заявка 32 10 12 10 44 - 46 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 32 9 8 15 35 - 44 35
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
17. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
18. Мальорка Заявка 32 7 8 17 27 - 53 29
19. Алавес Заявка 32 6 7 19 25 - 53 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
13. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
14. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
15. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 7 часов 50 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Атлетико М 100% (60)
    X 0% (0)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Гранада
    1.35
    5.60
    11.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Гранада онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Атлетико М - Гранада

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Гранада
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    12.07% (7)
    Меньше
    87.93% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    10.34% (6)
    Нет
    89.66% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    61.7% (37)
    1:0 Атлетико М
    23.3% (14)
    2:1 Атлетико М
    5% (3)
    3:1 Атлетико М
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     