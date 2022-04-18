Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Гранада
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.34
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.34
|Фелиш Жоау
|8
|0.25
|Карраско Янник
|5 (1)
|0.16
|Кунья Матеус
|5
|0.16
|Лемар Тома
|4
|0.13
|Гризманн Антуан
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|8
|0.25
|Суарес Луис III
|7
|0.22
|Пуэртас Антонио
|5
|0.16
|Милья Луис
|3 (3)
|0.09
|Мачис Дарвин
|3
|0.09
|Санчес Герман
|2
|0.06
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|9
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Эррера Эктор
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Врсалько Шиме
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|10
|1
|Кини Марин
|9
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Суарес Луис III
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Виктор Диаз
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Петрович Ньегош
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
9
31%
6
38%
76-90
Пропущено
17
28
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
3
18%
7
25%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
3
18%
5
18%
76-90
Забито
30
21
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
6
20%
2
10%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
10
33%
8
38%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
18%
9
33%
76-90
Забито
59
37
20 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
8
14%
5
14%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
6
10%
3
8%
31-45
11
19%
1
3%
46-60
9
15%
8
22%
61-75
19
32%
14
38%
76-90
Пропущено
39
55
19 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
9
23%
10
18%
31-45
7
18%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
7
18%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5
Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|51 - 31
|49
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|44 - 46
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 44
|35
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|17.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|27 - 53
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 53
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|13.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
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Прогнозы на матч Атлетико М - Гранада
Исход игры
Атлетико М
100% (60)
Ничья
0% (0)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
12.07% (7)
Меньше
87.93% (51)
Обе команды забьют
Да
10.34% (6)
Нет
89.66% (52)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
61.7% (37)
1:0 Атлетико М
23.3% (14)
2:1 Атлетико М
5% (3)
3:1 Атлетико М
3.3% (2)
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