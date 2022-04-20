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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 9934
Хетафе
0'
9' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
0:1
23' Гол
Майораль Борха
38' Желтая карточка
Майораль Борха
48' Желтая карточка
Оскар Родригес
0:2
51' Гол
Майораль Борха
56' Желтая карточка
Флорентину
64' Желтая карточка
Оливера Матиас
64' Желтая карточка
Солари Аугусто
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Унал Энес
74' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+6

Ход матча

9'
 
Куэнка Хорхе
23'
0:1
Майораль Борха
(Оскар Родригес)
38'
 
Майораль Борха
48'
 
Оскар Родригес
51'
0:2
Майораль Борха
(Унал Энес)
56'
 
Флорентину
57'
Нолито Агудо
Серви Франко
 
57'
Солари Аугусто
Васкес Кевин
 
64'
 
Оливера Матиас
64'
Солари Аугусто
 
69'
 
Унал Энес
72'
Тьяго Гальярдо
Денис Суарес
 
74'
Мурильо Джейсон
 
82'
Пинеда Орбелин
Браис Мендес
 
90'
 
Аленья Карлес
Майораль Борха
90'
 
Рамирес Сандро
Оскар Родригес
90'
 
Йокушлу Окай
Флорентину

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 13 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 71 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
5
Флорентину
18
Арамбарри
Мауро
24
Оскар
Родригес
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Сельта
4-1-2-1-2
Хетафе
3-5-2

История личных встреч

Сельта
Хетафе

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 14 (3) 0.42
Мина Сантьяго 7 0.21
Браис Мендес 4 0.12
Денис Суарес 3 0.09
Серви Франко 3 0.09
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 15 (2) 0.45
Майораль Борха 6 (1) 0.18
Рамирес Сандро 3 0.09
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Мурильо Джейсон 5 0
Солари Аугусто 5 0
Галан Хави 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Дьене Даконам 10 1
Арамбарри Мауро 11 0
Куэнка Хорхе 5 2
Унал Энес 8 0
Оливера Матиас 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Митрович Стефан 5 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Сория Давид 3 0
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
4
18%
2
18%
1-15
2
9%
5
45%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
23%
1
9%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
5
24%
1-15
7
32%
6
29%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
3
20%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

37
32
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 14
14 Не забивали 14
7
19%
6
19%
1-15
2
5%
6
19%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
6
16%
6
19%
76-90

Пропущено

36
36
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
6%
7
19%
1-15
9
25%
7
19%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0
Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
15. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
16. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
17. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Сельта: 68%, Хетафе: 32%.
  • 47'
    Игрок Галан Хави из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Оливера Матиас из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 46'
    Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Сельта: 68%, Хетафе: 32%.
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Игрок Оливера Матиас из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 44'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
  • 44'
    Оскар Родригес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
  • 43'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Мина Сантьяго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Флорентину пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Сельта: 68%, Хетафе: 32%.
  • 40'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Васкес Кевин из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 39'
    Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    38'
    Майораль Борха совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Майораль Борха из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 38'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 37'
    Галан Хави из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 37'
    Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Серви Франко из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Денис Суарес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Сельта: 66%, Хетафе: 34%.
  • 35'
    Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Айду Джозеф из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Араухо Нестор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Серви Франко
  • 32'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 31'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 31'
    Сельта контролирует мяч.
  • 30'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 30'
    Контроль мяча: Сельта: 61%, Хетафе: 39%.
  • 30'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 29'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Сельта контролирует мяч.
  • 28'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    27'
    Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
  • 27'
    Араухо Нестор из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Сельта контролирует мяч.
  • 26'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 26'
    Сельта контролирует мяч.
  • 25'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Сельта контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Сельта: 61%, Хетафе: 39%.
  • 24'
    Команда Хетафе забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 23'
    Оскар Родригес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с правой ноги!
  • 23'
    Оскар Родригес разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 23'
    Сельта контролирует мяч.
  • 22'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 21'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 21'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Сельта: 60%, Хетафе: 40%.
  • 20'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Денис Суарес из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Майораль Борха.
  • 18'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Унал Энес заработал фол
  • 16'
    Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Сельта начинает контратаку
  • 15'
    Контроль мяча: Сельта: 71%, Хетафе: 29%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 15'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Оскар Родригес из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 14'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Куэнка Хорхе пострадал.
  • 13'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 13'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Сельта контролирует мяч.
  • 10'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 78%, Хетафе: 22%.
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    9'
    Куэнка Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    9'
    Куэнка Хорхе из команды Хетафе заходит слишком далеко, он валит Аспас Яго.
  • 8'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 7'
    Дитуро Матиас ошибается в защите.
  • 7'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Серви Франко
  • 5'
    Айду Джозеф из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 88%, Хетафе: 12%.
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Галан Хави пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем
  • 3'
    Васкес Кевин из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    О, боже! Браис Мендес должен был легко забивать, но попал в штангу!
  • 2'
    Серви Франко из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9934 болельщиков
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сельта 0:2 Хетафе онлайн

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