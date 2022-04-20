Испания: Ла Лига 2021-2022
9' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
0:1
23' ГолМайораль Борха
38' Желтая карточкаМайораль Борха
48' Желтая карточкаОскар Родригес
0:2
51' ГолМайораль Борха
56' Желтая карточкаФлорентину
64' Желтая карточкаОливера Матиас
64' Желтая карточкаСолари Аугусто
69' Undefined phrase: football_event_Унал Энес
74' Желтая карточкаМурильо Джейсон
Ход матча
9'
23'
0:1
38'
48'
51'
0:2
56'
64'
64'
69'
74'
Статистика матча
-
0 Голы
-
4 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
2 Угловые
-
1 Офсайды
-
13 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
71 Владение мячом, %
Владение мячом
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Хетафе
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|14 (3)
|0.42
|Мина Сантьяго
|7
|0.21
|Браис Мендес
|4
|0.12
|Денис Суарес
|3
|0.09
|Серви Франко
|3
|0.09
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.45
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.18
|Рамирес Сандро
|3
|0.09
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|9
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Арамбарри Мауро
|11
|0
|Куэнка Хорхе
|5
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Оливера Матиас
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Митрович Стефан
|5
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
4
18%
2
18%
1-15
2
9%
5
45%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
23%
1
9%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
5
24%
1-15
7
32%
6
29%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
3
20%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
37
32
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 14
14 Не забивали 14
7
19%
6
19%
1-15
2
5%
6
19%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
6
16%
6
19%
76-90
Пропущено
36
36
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
6%
7
19%
1-15
9
25%
7
19%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0
Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|16.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
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