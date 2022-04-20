Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Игрок Галан Хави из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Игрок Оливера Матиас из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Васкес Кевин из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Майораль Борха совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Галан Хави из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

37' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

29' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Команда Хетафе забила мяч, хотя лучше играли соперники

23' Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с правой ноги!

23' Оскар Родригес разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Сельта выполняет удар от ворот.

14' Оскар Родригес из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Сельта выполняет удар от ворот.

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Куэнка Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Сельта выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Айду Джозеф из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Галан Хави пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

3' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' О, боже! Браис Мендес должен был легко забивать, но попал в штангу!

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 9934 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля