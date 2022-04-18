Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Эль-Садар
История личных встреч
Осасуна
Реал Мадрид
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
23 матча
8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
8.7%
47.8%
43.5%
2 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (1)
|0.19
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.19
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.16
|Гарсия Давид III
|4
|0.13
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|25 (7)
|0.78
|Винисиус Жуниор
|14
|0.44
|Асенсио Марко
|8
|0.25
|Начо Фернандес
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Родриго
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|10
|0
|Камавинга Эдуардо
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Начо Фернандес
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
4
25%
3
9%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
25%
1
3%
31-45
3
19%
7
22%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
3
19%
11
34%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
18
34
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
2
11%
2
6%
1-15
3
17%
4
12%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
6
33%
11
32%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Забито
34
66
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 19
13 Не забивали 6
6
18%
5
8%
1-15
3
9%
8
12%
16-30
5
15%
8
12%
31-45
6
18%
12
18%
46-60
5
15%
11
17%
61-75
9
26%
22
33%
76-90
Пропущено
40
28
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
4
10%
5
18%
1-15
9
23%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
6
15%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
11
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1
Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|51 - 31
|49
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|44 - 46
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 44
|35
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|17.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|27 - 53
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 53
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|13.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид
Исход игры
Осасуна
3.4% (2)
Ничья
1.7% (1)
Реал Мадрид
94.8% (55)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (32)
Меньше
42.86% (24)
Обе команды забьют
Да
51.79% (29)
Нет
48.21% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
36.2% (21)
0:2 Реал Мадрид
27.6% (16)
0:1 Реал Мадрид
10.3% (6)
1:3 Реал Мадрид
10.3% (6)
0:3 Реал Мадрид
5.2% (3)
1:0 Осасуна
3.4% (2)
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