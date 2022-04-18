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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 58
Осасуна 3.4% (2)
X 1.7% (1)
Реал Мадрид 94.8% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Реал Мадрид
5.75
4.05
1.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Осасуна
Реал Мадрид

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

23 матча

8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

8.7%
47.8%
43.5%
2 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 6 (1) 0.19
Авила Эсекьель 6 (1) 0.19
Кике Гарсия 5 (1) 0.16
Гарсия Давид III 4 0.13
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 25 (7) 0.78
Винисиус Жуниор 14 0.44
Асенсио Марко 8 0.25
Начо Фернандес 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Родриго 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Будимир Анте 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 10 0
Камавинга Эдуардо 7 0
Винисиус Жуниор 6 0
Кроос Тони 4 0
Начо Фернандес 4 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Модрич Лука 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Диас Мариано 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
4
25%
3
9%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
25%
1
3%
31-45
3
19%
7
22%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
3
19%
11
34%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

18
34
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
2
11%
2
6%
1-15
3
17%
4
12%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
6
33%
11
32%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Забито

34
66
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 19
13 Не забивали 6
6
18%
5
8%
1-15
3
9%
8
12%
16-30
5
15%
8
12%
31-45
6
18%
12
18%
46-60
5
15%
11
17%
61-75
9
26%
22
33%
76-90

Пропущено

40
28
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
4
10%
5
18%
1-15
9
23%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
6
15%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
11
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1
Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 32 13 10 9 51 - 31 49
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия Заявка 32 10 12 10 44 - 46 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 32 9 8 15 35 - 44 35
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
17. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
18. Мальорка Заявка 32 7 8 17 27 - 53 29
19. Алавес Заявка 32 6 7 19 25 - 53 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
13. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
14. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
15. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 10 часов 20 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Осасуна 3.4% (2)
    X 1.7% (1)
    Реал Мадрид 94.8% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.75
    4.05
    1.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осасуна - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид

    Исход игры
    Осасуна
    3.4% (2)
    Ничья
    1.7% (1)
    Реал Мадрид
    94.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (29)
    Нет
    48.21% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    36.2% (21)
    0:2 Реал Мадрид
    27.6% (16)
    0:1 Реал Мадрид
    10.3% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    10.3% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    5.2% (3)
    1:0 Осасуна
    3.4% (2)
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