  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Гранада
0:0
Первый тайм: 26'
Сельта
0' 26'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 110
Гранада 25.5% (28)
X 50.9% (56)
Сельта 23.6% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Сельта
2.93
3.42
2.62
Все Коэффициенты
1
Машимиану
Луиш
10
Пуэртас
Антонио
29
Барсия
Серхио
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
18
Петрович
Ньегош
5
Милья
Луис
24
Узуни
Мюрто
19
Монторо
Анхель
9
Суарес
Луис
III
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Гранада
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Гранада
Сельта

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 8 0.24
Суарес Луис III 7 0.21
Пуэртас Антонио 5 0.15
Милья Луис 3 (3) 0.09
Мачис Дарвин 3 0.09
Санчес Герман 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диаз 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 14 (3) 0.41
Мина Сантьяго 7 0.21
Браис Мендес 4 0.12
Денис Суарес 3 0.09
Серви Франко 3 0.09
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 10 1
Кини Марин 10 0
Дуарте Домингуш 5 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диаз 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Эскудеро Серхио 4 0
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Петрович Ньегош 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Этеки Ян 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Мурильо Джейсон 5 0
Солари Аугусто 5 0
Галан Хави 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 26
2
10%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
8
38%
1
7%
76-90

Пропущено

27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
9
33%
2
14%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
3
19%
4
18%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
6
38%
5
23%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
7
32%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
7
25%
4
18%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
5
18%
4
18%
76-90

Забито

37
37
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
5
14%
7
19%
1-15
6
16%
2
5%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
1
3%
7
19%
46-60
8
22%
8
22%
61-75
14
38%
6
16%
76-90

Пропущено

55
36
23 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 21
6
11%
2
6%
1-15
7
13%
9
25%
16-30
10
18%
5
14%
31-45
12
22%
8
22%
46-60
6
11%
6
17%
61-75
14
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Сельта 0:0 Заявка 34 10 10 14 36 - 37 40
12. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада 0:0 Заявка 34 6 13 15 36 - 56 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 28 18
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
6. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
7. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
8. Сельта 0:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 14 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада 0:0 Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Гранада 25.5% (28)
    X 50.9% (56)
    Сельта 23.6% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Сельта
    2.93
    3.42
    2.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гранада 0:0 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Гранада 0:0 Сельта

    Исход игры
    Гранада
    25.5% (28)
    Ничья
    50.9% (56)
    Сельта
    23.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (27)
    Меньше
    74.77% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (48)
    1:0 Гранада
    15.5% (17)
    1:2 Сельта
    14.5% (16)
    0:1 Сельта
    7.3% (8)
    2:1 Гранада
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гранада
    Сельта
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     