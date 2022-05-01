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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 15036
Гранада
1:1
Конец матча
Сельта
0'
30' Желтая карточка
Галан Хави
48' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
53' Желтая карточка
Дитуро Матиас
0:1
72' Гол в свои ворота
Пуэртас Антонио
90' Желтая карточка
Видаль Молина
1:1
90' Гол
Милья Луис
90'+8

Ход матча

30'
 
Галан Хави
48'
 
Пейнадо Франсиско
53'
 
Дитуро Матиас
55'
 
Нолито Агудо
Серви Франко
56'
 
Денис Суарес
Пейнадо Франсиско
63'
Мачис Дарвин
Монторо Анхель
 
72'
0:1
Пуэртас Антонио
76'
Гоналон Максим
Узуни Мюрто
 
77'
Видаль Молина
Барсия Серхио
 
77'
 
Вейга Габриэль
Мина Сантьяго
77'
 
Домингес Карлос
Араухо Нестор
82'
Аресо Матиас
Суарес Луис
 
82'
Ариас Сантьяго
Пуэртас Антонио
 
89'
 
Тьяго Гальярдо
Аспас Яго
90'
Видаль Молина
 
90'
Милья Луис
(Мачис Дарвин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 110
Гранада 25.5% (28)
X 50.9% (56)
Сельта 23.6% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Машимиану
Луиш
10
Пуэртас
Антонио
29
Барсия
Серхио
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
18
Петрович
Ньегош
5
Милья
Луис
24
Узуни
Мюрто
19
Монторо
Анхель
9
Суарес
Луис
III
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Гранада
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Гранада
Сельта

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 8 0.24
Суарес Луис III 7 0.21
Пуэртас Антонио 5 0.15
Милья Луис 3 (3) 0.09
Мачис Дарвин 3 0.09
Санчес Герман 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диаз 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 14 (3) 0.41
Мина Сантьяго 7 0.21
Браис Мендес 4 0.12
Денис Суарес 3 0.09
Серви Франко 3 0.09
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 10 1
Кини Марин 10 0
Дуарте Домингуш 5 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диаз 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Эскудеро Серхио 4 0
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Петрович Ньегош 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Этеки Ян 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Галан Хави 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Солари Аугусто 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 26
2
10%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
8
38%
1
7%
76-90

Пропущено

27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
9
33%
2
14%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
3
19%
4
18%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
6
38%
5
23%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
7
32%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
7
25%
4
18%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
5
18%
4
18%
76-90

Забито

37
37
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
5
14%
7
19%
1-15
6
16%
2
5%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
1
3%
7
19%
46-60
8
22%
8
22%
61-75
14
38%
6
16%
76-90

Пропущено

55
36
23 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 21
6
11%
2
6%
1-15
7
13%
9
25%
16-30
10
18%
5
14%
31-45
12
22%
8
22%
46-60
6
11%
6
17%
61-75
14
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
12. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 34 6 13 15 37 - 57 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
6. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
7. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда Сельта играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гранада: 42%, Сельта: 58%.
  • 98'
    Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 98'
    Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    97'
    Безумный фол. Аресо Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Тапия Ренато
  • 97'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Гранада 25.5% (28)
    X 50.9% (56)
    Сельта 23.6% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гранада 1:1 Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Гранада 1:1 Сельта

    Исход игры
    Гранада
    25.5% (28)
    Ничья
    50.9% (56)
    Сельта
    23.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (27)
    Меньше
    74.77% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (48)
    1:0 Гранада
    15.5% (17)
    1:2 Сельта
    14.5% (16)
    0:1 Сельта
    7.3% (8)
    2:1 Гранада
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
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