Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 15036
30' Желтая карточкаГалан Хави
48' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
53' Желтая карточкаДитуро Матиас
0:1
72' Гол в свои воротаПуэртас Антонио
90' Желтая карточкаВидаль Молина
1:1
90' ГолМилья Луис
Ход матча
30'
53'
72'
0:1
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
24
Узуни
Мюрто
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Узуни МюртоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Этеки ЯнЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каранка Айтор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Сельта
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|8
|0.24
|Суарес Луис III
|7
|0.21
|Пуэртас Антонио
|5
|0.15
|Милья Луис
|3 (3)
|0.09
|Мачис Дарвин
|3
|0.09
|Санчес Герман
|2
|0.06
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|14 (3)
|0.41
|Мина Сантьяго
|7
|0.21
|Браис Мендес
|4
|0.12
|Денис Суарес
|3
|0.09
|Серви Франко
|3
|0.09
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|10
|1
|Кини Марин
|10
|0
|Дуарте Домингуш
|5
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Виктор Диаз
|5
|0
|Суарес Луис III
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Эскудеро Серхио
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Петрович Ньегош
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|9
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Галан Хави
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Пейнадо Франсиско
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 26
2
10%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
8
38%
1
7%
76-90
Пропущено
27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
9
33%
2
14%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
3
19%
4
18%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
6
38%
5
23%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
7
32%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
7
25%
4
18%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
5
18%
4
18%
76-90
Забито
37
37
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
5
14%
7
19%
1-15
6
16%
2
5%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
1
3%
7
19%
46-60
8
22%
8
22%
61-75
14
38%
6
16%
76-90
Пропущено
55
36
23 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 21
6
11%
2
6%
1-15
7
13%
9
25%
16-30
10
18%
5
14%
31-45
12
22%
8
22%
46-60
6
11%
6
17%
61-75
14
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|6.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Сельта
Исход игры
Гранада
25.5% (28)
Ничья
50.9% (56)
Сельта
23.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (27)
Меньше
74.77% (80)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (48)
1:0 Гранада
15.5% (17)
1:2 Сельта
14.5% (16)
0:1 Сельта
7.3% (8)
2:1 Гранада
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:2 Сельта
1.8% (2)
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