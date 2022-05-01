Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Карлос Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Карлос Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Гранада

45' Как он промахнулся? Аспас Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' ШАНС! Аспас Яго вышел один на один с голкипером...

45' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Айду Джозеф из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

40' Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Луис III , и мяч снова в игре

40' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Сельта

39' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Эскудеро Серхио из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эскудеро Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эскудеро Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Галан Хави получает желтую карточку за толчок соперника.

30' Араухо Нестор из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Отличные скиллы показывает Галан Хави , обводя своих соперников

26' Удар от ворот произведет Сельта

26' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Гранада

24' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

23' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Аспас Яго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

20' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Гранада

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Милья Луис из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

17' Плохо сыграл Айду Джозеф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Гранада

13' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Гранада

12' Удар от ворот произведет Сельта

12' Петрович Ньегош из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Серви Франко завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

9' Вратарь парирует удар, который нанес Мина Сантьяго , и мяч снова в игре

8' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Сельта

6' Удар от ворот произведет Гранада

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эскудеро Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля