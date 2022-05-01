Стадион: Мартинес Валеро
36' Желтая карточкаФидель Чавес
41' Желтая карточкаРоко Энсо
43' Желтая карточкаМаскарель Омар
44' Желтая карточкаБудимир Анте
Ход матча
36'
41'
43'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
24
Перес
Кике
16
Фидель
Чавес
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Фидель ЧавесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Осасуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.21
|Бое Лукас
|7
|0.21
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.15
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Мохика Хоан
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|7 (1)
|0.21
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.18
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.15
|Гарсия Давид III
|4
|0.12
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|10
|0
|Фидель Чавес
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Бигас Педро
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Брашанац Дарко
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
25%
5
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
38%
2
12%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
7%
3
14%
1-15
4
15%
5
23%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
9
33%
7
32%
76-90
Забито
35
35
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
7
20%
7
20%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
10
29%
9
26%
76-90
Пропущено
45
43
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 21
3
7%
5
12%
1-15
8
18%
9
21%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
12
27%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1
Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1
Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|34 - 44
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Эльче
|0:0 Заявка
|34
|10
|9
|15
|36 - 44
|39
|13.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 21
|24
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Осасуна
Исход игры
Эльче
29.8% (34)
Ничья
58.8% (67)
Осасуна
11.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
14.95% (16)
Меньше
85.05% (91)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (58)
1:0 Эльче
17.5% (20)
2:1 Эльче
7% (8)
0:1 Осасуна
5.3% (6)
1:2 Осасуна
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Осасуна
1.8% (2)
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