Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Гумбау Херард из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Будимир Анте получил желтую карточку от судьи

43' Маскарель Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Роко Энсо получил желтую карточку от судьи

41' Эльче выполняет удар от ворот.

40' Матч возобновлен

37' Гутьеррес Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Брашанац Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Фидель Чавес получил желтую карточку от судьи

36' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

35' Санчес Мануэль из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

34' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Санчес Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Круз Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Эльче выполняет удар от ворот.

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Осасуна

21' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

18' Бигас Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фернандес Хосан из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

16' Монкайола Хон пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

14' Санчес Мануэль из команды Осасуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Санчес Мануэль из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Удар от ворот произведет Эльче

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Выглядело как неплохой момент. Фидель Чавес из команды Эльче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

11' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Мохика Хоан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

8' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Фидель Чавес из команды Эльче навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Осасуна

3' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Понсе Эсекель имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

1' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля