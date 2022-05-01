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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эльче
0:0
Второй тайм: 47'
Осасуна
0'
36' Желтая карточка
Фидель Чавес
41' Желтая карточка
Роко Энсо
43' Желтая карточка
Маскарель Омар
44' Желтая карточка
Будимир Анте
47'

Ход матча

20'
Диего Гонсалес
Бигас Педро
 
36'
Фидель Чавес
 
39'
Гумбау Херард
Гутьеррес Хосе
 
41'
Роко Энсо
 
43'
Маскарель Омар
 
44'
 
Будимир Анте
46'
Моренте Тете
Фидель Чавес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 114
Эльче 29.8% (34)
X 58.8% (67)
Осасуна 11.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Осасуна
2.88
3.32
2.85
Все Коэффициенты
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
24
Перес
Кике
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
18
Понсе
Эсекель
16
Фидель
Чавес
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
Эльче
5-3-2
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Эльче
Осасуна

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
П
0:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.21
Бое Лукас 7 0.21
Фидель Чавес 5 (1) 0.15
Моренте Тете 3 0.09
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (1) 0.21
Авила Эсекьель 6 (1) 0.18
Кике Гарсия 5 (1) 0.15
Гарсия Давид III 4 0.12
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Бигас Педро 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бадия Эдгар 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Перес Кике 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
7
37%
6
33%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
25%
5
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
38%
2
12%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
7%
3
14%
1-15
4
15%
5
23%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
9
33%
7
32%
76-90

Забито

35
35
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
7
20%
7
20%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
10
29%
9
26%
76-90

Пропущено

45
43
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 21
3
7%
5
12%
1-15
8
18%
9
21%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
12
27%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1
Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1
Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна 0:0 Заявка 34 12 9 13 34 - 44 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Эльче 0:0 Заявка 34 10 9 15 36 - 44 39
13. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче 0:0 Заявка 17 6 6 5 20 - 17 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
6. Осасуна 0:0 Заявка 17 7 3 7 18 - 21 24
7. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче 0:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 48'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 48'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Моренте Тете из команды Эльче делает неудачный навес.
  • 47'
    Эльче контролирует мяч.
  • 47'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 46'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Первый тайм
  • 52'
    Команда Эльче имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: Эльче: 62%, Осасуна: 38%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Эльче
  • 51'
    Торро Лукас из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 51'
    Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Эльче 29.8% (34)
    X 58.8% (67)
    Осасуна 11.4% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Осасуна
    2.88
    3.32
    2.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче 0:0 Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Эльче
    29.8% (34)
    Ничья
    58.8% (67)
    Осасуна
    11.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.95% (16)
    Меньше
    85.05% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    69.16% (74)
    Нет
    30.84% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (58)
    1:0 Эльче
    17.5% (20)
    2:1 Эльче
    7% (8)
    0:1 Осасуна
    5.3% (6)
    1:2 Осасуна
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Осасуна
    1.8% (2)
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    Эльче
    Осасуна
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