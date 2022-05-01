Пике справа на фланге нарушил правила. Сбил испанец оппонента, который тут же рухнул на газон. Не получил защитник каталонцев предупреждения.

Альба после передачи Гави убегал по левому флангу, но не смог сферу обработать и подать ее в центр штрафной. Упустил футболист снаряд за пределы поля.

Санчес получил мяч на правом краю штрафной, после чего нанес выстрел в ближний угол, однако попал прямо в голкипера. Спустя мгновение у футболиста был зафиксирован офсайд.

Араухо с левого фланга выполнял передачу в штрафную "Мальорки". Снаряд прилетел в руки голкиперу, который забрал мяч в перчатки.

Уже 7 фолов на двоих совершили соперники. 2:5 по нарушениям в пользу "киноварных". Очень часто "Мальорка" правила нарушает.

Луис Анхель получил удар по ногам от соперника. Арбитр тут же зафиксировал нарушение правил. Очередная остановка в матче.

МОМЕНТИЩЕ! Ниньо! Оливан с левого края сумел прострелить мяч в центр штрафной, а набежавший в центр Ниньо только чудом не направил сферу в цель!

12' Алвес снова по правому флангу ускорился к воротам соперника. Выполнял он подачу в центр штрафной, где до снаряда не добрался Обамеянг.

11' Интересно, что футболисты "Барселоны" проиграли три домашних поединка кряду во всех турнирах. Сделают ли каталонцы выводы из прошлых неудач?

10' Штрафной удар заработали "сине-гранатовые". Подача в центр штрафной "Барселоны", где никто из игроков команды хозяев до снаряда не добрался.

9' Много фанатов сегодня собралось на "Камп Ноу". Поддерживают фанаты "сине-гранатовых" и гонят их вперед. Каталонцы, к слову, пока не смогли забить в ворота противника.

8' Алвес получил мяч в центре поля, после чего сделал передачу на Обамеянга, которому не удалось пробить из-под защитника.

7' Классно все-таки сыграл Рико! Реально крутой сейв он совершил, сумев спасти свой коллектив от пропущенного гола.

6' МОМЕНТИЩЕ! Было очень опасно! Подача с правого края. Обамеянг головой пробивает в дальний от себя левый угол, и голкипер "Мальорки" Серхио Рико прыгает за снарядом, отбивая его в сторону от рамки!