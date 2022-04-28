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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Барселона
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 38
Барселона 100% (38)
X 0% (0)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Мальорка
1.41
5.85
9.96
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Мальорка

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

17 матчей

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.3
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 0.27
Де Йонг Люк 6 0.18
Торрес Ферран 4 (1) 0.12
Араухо Рональд 4 0.12
Де Йонг Френки 3 0.09
Педри 3 0.09
Фати Ансу 3 0.09
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.12
Мурики Ведат 4 (2) 0.12
Родригес Даниэль 3 0.09
Анхель Луис 2 0.06
Фернандо Ниньо 2 0.06
Пратс Абдон 2 0.06
Баба Иддрису 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Гави 8 1
Бускетс Серхио 9 0
Альба Жорди 8 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Дембеле Усман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Родригес Даниэль 7 0
Коста Хауме 5 1
Маффео Пабло 6 0
Оливан Бриан 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Мурики Ведат 5 0
Раильо Антонио 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Санчес Антонио 2 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
13
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
6
19%
1
8%
1-15
7
22%
4
31%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
8
25%
6
46%
76-90

Пропущено

15
36
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
4
27%
2
6%
1-15
1
7%
7
19%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
20%
4
11%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
4
27%
13
36%
76-90

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
4
14%
2
13%
1-15
3
10%
6
38%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
3
10%
5
31%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

61
29
30 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
10
16%
3
10%
1-15
10
16%
10
34%
16-30
10
16%
3
10%
31-45
11
18%
0
0%
46-60
6
10%
6
21%
61-75
14
23%
7
24%
76-90

Пропущено

33
54
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 25
5
15%
5
9%
1-15
3
9%
7
13%
16-30
5
15%
6
11%
31-45
7
21%
8
15%
46-60
4
12%
11
20%
61-75
9
27%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3
Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
Мальорка
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0
Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Барселона 100% (38)
    X 0% (0)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Мальорка
    1.41
    5.85
    9.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Мальорка

    Исход игры
    Барселона
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (10)
    Нет
    73.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    57.9% (22)
    3:1 Барселона
    13.2% (5)
    2:1 Барселона
    13.2% (5)
    3:0 Барселона
    10.5% (4)
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    Мальорка
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