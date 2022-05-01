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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 9395
Райо Вальекано
0:1
Второй тайм: 60'
Реал Сосьедад
0'
0:1
33' Гол
Сорлот Александр
38' Желтая карточка
Субельдия Игор
56' Желтая карточка
Лопес Унаи
60'

Ход матча

33'
0:1
Сорлот Александр
(Горосабел Андони)
38'
 
Субельдия Игор
46'
Нтекья Ранди
Гвардиола Серхи
 
46'
Валентин Оскар
Сисс Пате
 
46'
 
Ариц Элустондо
Субельдия Игор
46'
 
Янузай Аднан
Ильяраменди Асьер
54'
 
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
56'
Лопес Унаи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 109
Райо Вальекано 13.8% (15)
X 36.7% (40)
Реал Сосьедад 49.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Реал Сосьедад
3.48
3.33
2.35
Все Коэффициенты
13
Димитриевски
Столе
32
Эрнандес
Марио
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
17
Рафинья
Алькантара
7
Порту
Кристиан
23
Сорлот
Александр
Райо Вальекано
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 6 0.18
Гвардиола Серхи 6 0.18
Фалькао Радамель 5 0.15
Трехо Оскар 3 (3) 0.09
Нтекья Ранди 3 0.09
Паласон Иси 2 0.06
Катена Алехандро 2 0.06
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.26
Исак Александр 5 (2) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.12
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 3 0.09
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 12 0
Балью Иван 10 1
Комесанья Санти 10 1
Катена Алехандро 8 0
Паласон Иси 7 0
Валентин Оскар 6 0
Гарсия Альваро III 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Мараш Никола 3 0
Лопес Унаи 3 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Суарес Марио 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 6 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Сильва Давид 3 1
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
4
19%
6
30%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
8
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

25
7
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 4
2
8%
1
14%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
5
20%
1
14%
61-75
6
24%
2
29%
76-90

Забито

34
32
19 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 11
6
18%
4
13%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
5
15%
7
22%
61-75
7
21%
9
28%
76-90

Пропущено

38
31
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 14
4
11%
4
13%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
9
24%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 34 16 10 8 33 - 31 58
6. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
12. Райо Вальекано 0:1 Заявка 34 11 7 16 34 - 39 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 34 6 13 15 37 - 57 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано 0:1 Заявка 17 8 4 5 22 - 13 28
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 24 26
5. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано 0:1 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы 109
    Райо Вальекано 13.8% (15)
    X 36.7% (40)
    Реал Сосьедад 49.5% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.48
    3.33
    2.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Райо Вальекано
    13.8% (15)
    Ничья
    36.7% (40)
    Реал Сосьедад
    49.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (71)
    Нет
    33.64% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (33)
    0:1 Реал Сосьедад
    24.8% (27)
    1:2 Реал Сосьедад
    18.3% (20)
    1:0 Райо Вальекано
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    2:1 Райо Вальекано
    4.6% (5)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.8% (3)
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    Райо Вальекано
    Реал Сосьедад
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