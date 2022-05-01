Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 9395
1:1
Конец матча
0:1
33' ГолСорлот Александр
38' Желтая карточкаСубельдия Игор
56' Желтая карточкаЛопес Унаи
73' Желтая карточкаВалентин Оскар
1:1
77' ГолФалькао Радамель
Ход матча
33'
38'
56'
73'
77'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
47 Мартин АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|6
|0.18
|Гвардиола Серхи
|6
|0.18
|Фалькао Радамель
|6
|0.18
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.09
|Нтекья Ранди
|3
|0.09
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.26
|Исак Александр
|5 (2)
|0.15
|Ариц Элустондо
|4
|0.12
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|3
|0.09
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|12
|0
|Балью Иван
|10
|1
|Комесанья Санти
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Валентин Оскар
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Мараш Никола
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|6
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Сильва Давид
|3
|1
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
3
14%
3
14%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
5
23%
6
29%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
21%
9
36%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 23
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
25
7
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 4
2
8%
1
14%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
5
20%
1
14%
61-75
6
24%
2
29%
76-90
Забито
35
33
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 19
14 Не забивали 11
6
17%
4
12%
1-15
8
23%
0
0%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
8
23%
9
27%
76-90
Пропущено
39
32
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 15
4
10%
4
13%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
9
23%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|34
|18
|10
|6
|61 - 33
|64
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|33 - 32
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|29 - 54
|33
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 25
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 36
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Райо Вальекано
13.8% (15)
Ничья
36.7% (40)
Реал Сосьедад
49.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
66.36% (71)
Нет
33.64% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (33)
0:1 Реал Сосьедад
24.8% (27)
1:2 Реал Сосьедад
18.3% (20)
1:0 Райо Вальекано
7.3% (8)
2:2 Ничья
5.5% (6)
2:1 Райо Вальекано
4.6% (5)
1:3 Реал Сосьедад
2.8% (3)
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