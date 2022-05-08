Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вильена Тонни получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эрнандес Аридане из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Будимир Анте нанес удар, мяч был парирован, но Диего Лопес не удержал его в руках.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

17' Игрок Брашанац Дарко из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' ШАНС! Брашанац Дарко вышел один на один с голкипером...

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

11' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

11' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Санчес Мануэль из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Круз Хуан из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Выглядело как неплохой момент. Санчес Мануэль из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

2' Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эспаньол начинает с центра поля