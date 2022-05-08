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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 37'
Осасуна
0'
28' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
37'

Ход матча

28'
Де Вильена Тонни
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 103
Эспаньол 65% (67)
X 23.3% (24)
Осасуна 11.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Осасуна
2.99
3.46
3.24
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
22
Видаль
Алеш
6
Ману
Морланес
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
9
Пуадо
Хавьер
7
Лэй
У
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
39
Санчес
Мануэль
Эспаньол
3-5-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Осасуна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:4
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
0:3
П
2:0
П
1:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 15 (4) 0.43
Пуадо Хавьер 4 0.11
Дардер Серхи 3 0.09
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.23
Авила Эсекьель 6 (1) 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.14
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 9 0
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Эррера Янгель 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дардер Серхи 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Дидак Вилья 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
2
13%
5
29%
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
9
29%
29%
7
32%
76-90

Забито

37
36
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 13
4
11%
7
19%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
8
22%
9
25%
76-90

Пропущено

49
44
24 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
8
16%
5
11%
1-15
6
12%
9
20%
16-30
10
20%
6
14%
31-45
11
22%
6
14%
46-60
1
2%
5
11%
61-75
13
27%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0
Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна 0:0 Заявка 35 12 10 13 35 - 45 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол 0:0 Заявка 35 10 10 15 37 - 49 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол 0:0 Заявка 18 9 5 4 23 - 17 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна 0:0 Заявка 18 7 4 7 19 - 22 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол 0:0 Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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    Прогнозы 103
    Эспаньол 65% (67)
    X 23.3% (24)
    Осасуна 11.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Осасуна
    2.99
    3.46
    3.24
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    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Эспаньол
    65% (67)
    Ничья
    23.3% (24)
    Осасуна
    11.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.72% (28)
    Меньше
    72.28% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    46.53% (47)
    Нет
    53.47% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    37.9% (39)
    2:1 Эспаньол
    22.3% (23)
    1:1 Ничья
    18.4% (19)
    0:1 Осасуна
    5.8% (6)
    0:0 Ничья
    3.9% (4)
    2:0 Эспаньол
    3.9% (4)
    1:2 Осасуна
    3.9% (4)
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