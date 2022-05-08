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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Вильярреал
 
Позже
Севилья
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
17
Ло
Чельсо
Джовани
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
16
Диа
Булайе
11
Чуквезе
Саму
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
8
Хордан
Хоан
18
Дилейни
Томас
24
Гомес
Алехандро
15
Эн-Несири
Юссеф
9
Корона
Хесус
Вильярреал
4-4-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Севилья

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.29
Морено Херард 9 (1) 0.26
Тригерос Мануэль 6 0.18
Пино Йереми 6 0.18
Диа Булайе 5 0.15
Торрес Пау II 4 0.12
Чуквезе Саму 3 0.09
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Фойт Хуан 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.26
Окампос Лукас 6 0.18
Гомес Алехандро 5 0.15
Ламела Эрик 5 0.15
Ракитич Иван 4 (1) 0.12
Эн-Несири Юссеф 4 (1) 0.12
Карлос Диего Сантос 3 0.09
Корона Хесус 2 0.06
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 8 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Унаи Эмери 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Акунья Маркос 7 0
Хордан Хоан 7 0
Фернандо Режес 6 0
Монтьель Гонсало 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Мир Рафа 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Навас Хесус 4 0
Ламела Эрик 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
13
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
6
16%
2
15%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
8
22%
3
23%
31-45
5
14%
3
23%
46-60
3
8%
2
15%
61-75
10
27%
2
15%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 13
26 Не забивали 18
1
6%
6
17%
1-15
2
12%
8
23%
16-30
5
29%
29%
6
17%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
5
29%
29%
6
17%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
7
41%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

54
48
27 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 21
11 Не забивали 7
7
13%
8
17%
1-15
7
13%
9
19%
16-30
13
24%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
5
9%
8
17%
61-75
15
28%
8
17%
76-90

Пропущено

33
30
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
5
15%
3
10%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
9
30%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
24%
3
10%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0
Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Испании. В рамках поединка 35-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Вильярреала» и «Севильи». Встреча состоится в Вильярреале, на стадионе «Керамика».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 6 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 104
Вильярреал 33.7% (35)
X 48.1% (50)
Севилья 18.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Севилья
2.40
3.48
3.71
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал - Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья

Исход игры
Вильярреал
33.6% (36)
Ничья
46.7% (50)
Севилья
19.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (47)
Меньше
53.47% (54)
Обе команды забьют
Да
86.14% (87)
Нет
13.86% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (40)
2:1 Вильярреал
20.6% (22)
1:2 Севилья
11.2% (12)
1:0 Вильярреал
7.5% (8)
2:2 Ничья
6.5% (7)
2:3 Севилья
2.8% (3)
2:0 Вильярреал
2.8% (3)
1:3 Севилья
1.9% (2)
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