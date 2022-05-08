Вильярреал

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Испании. В рамках поединка 35-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Вильярреала» и «Севильи». Встреча состоится в Вильярреале, на стадионе «Керамика».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!