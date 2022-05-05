Стадион: Эстадио де ла Керамика
Позже
История личных встреч
Вильярреал
Севилья
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.29
|Морено Херард
|9 (1)
|0.26
|Тригерос Мануэль
|6
|0.18
|Пино Йереми
|6
|0.18
|Диа Булайе
|5
|0.15
|Торрес Пау II
|4
|0.12
|Чуквезе Саму
|3
|0.09
|Морено Альберто
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Фойт Хуан
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.26
|Окампос Лукас
|6
|0.18
|Гомес Алехандро
|5
|0.15
|Ламела Эрик
|5
|0.15
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.12
|Эн-Несири Юссеф
|4 (1)
|0.12
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.09
|Корона Хесус
|2
|0.06
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|8
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Монтьель Гонсало
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Мир Рафа
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Навас Хесус
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
13
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
6
16%
2
15%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
8
22%
3
23%
31-45
5
14%
3
23%
46-60
3
8%
2
15%
61-75
10
27%
2
15%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
17
35
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 13
26 Не забивали 18
1
6%
6
17%
1-15
2
12%
8
23%
16-30
5
29%
29%
6
17%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
5
29%
29%
6
17%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
7
41%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
54
48
27 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 21
11 Не забивали 7
7
13%
8
17%
1-15
7
13%
9
19%
16-30
13
24%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
5
9%
8
17%
61-75
15
28%
8
17%
76-90
Пропущено
33
30
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
5
15%
3
10%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
9
30%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
24%
3
10%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0
Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|33 - 32
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|30 - 56
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 25
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья
Исход игры
Вильярреал
25.7% (9)
Ничья
45.7% (16)
Севилья
28.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (13)
2:1 Вильярреал
17.1% (6)
1:2 Севилья
17.1% (6)
2:2 Ничья
8.6% (3)
2:3 Севилья
5.7% (2)
1:0 Вильярреал
5.7% (2)
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