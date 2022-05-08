Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
0:0
Первый тайм: 30'
27' Желтая карточкаТрехо Оскар
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
13
Сория
Давид
19
Йокушлу
Окай
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Райо Вальекано
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.43
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.17
|Рамирес Сандро
|3
|0.09
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|6
|0.17
|Гвардиола Серхи
|6
|0.17
|Фалькао Радамель
|6
|0.17
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.09
|Нтекья Ранди
|3
|0.09
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Арамбарри Мауро
|11
|0
|Куэнка Хорхе
|5
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Оливера Матиас
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Митрович Стефан
|6
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|12
|0
|Балью Иван
|10
|1
|Комесанья Санти
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Валентин Оскар
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Мараш Никола
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
4
19%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Забито
11
22
10 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
2
18%
3
14%
1-15
5
45%
7
32%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
24%
2
14%
1-15
6
29%
2
14%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
32
35
18 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
6
19%
6
17%
1-15
6
19%
8
23%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
6
19%
8
23%
76-90
Пропущено
36
39
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
7
19%
4
10%
1-15
7
19%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Хетафе
50% (52)
Ничья
40.4% (42)
Райо Вальекано
9.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
23.76% (24)
Меньше
76.24% (77)
Обе команды забьют
Да
59.41% (60)
Нет
40.59% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (36)
1:0 Хетафе
30.8% (32)
2:1 Хетафе
16.3% (17)
0:1 Райо Вальекано
3.8% (4)
1:2 Райо Вальекано
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.9% (3)
2:2 Ничья
2.9% (3)
2:0 Хетафе
1.9% (2)
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