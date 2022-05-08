Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10125
0:0
Конец матча
27' Желтая карточкаТрехо Оскар
37' Желтая карточкаОливера Матиас
39' Желтая карточкаВалентин Оскар
42' Желтая карточкаСуарес Марио
49' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
66' Желтая карточкаСисс Пате
Ход матча
27'
37'
39'
42'
49'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
13
Сория
Давид
19
Йокушлу
Окай
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Райо Вальекано
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.43
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.17
|Рамирес Сандро
|3
|0.09
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|6
|0.17
|Гвардиола Серхи
|6
|0.17
|Фалькао Радамель
|6
|0.17
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.09
|Нтекья Ранди
|3
|0.09
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Арамбарри Мауро
|12
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Оливера Матиас
|9
|0
|Куэнка Хорхе
|5
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Митрович Стефан
|6
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|13
|0
|Балью Иван
|10
|1
|Комесанья Санти
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Мараш Никола
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Суарес Марио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
4
19%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Забито
11
22
10 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
2
18%
3
14%
1-15
5
45%
7
32%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
24%
2
14%
1-15
6
29%
2
14%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
32
35
18 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
6
19%
6
17%
1-15
6
19%
8
23%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
6
19%
8
23%
76-90
Пропущено
36
39
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
7
19%
4
10%
1-15
7
19%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Хетафе
50% (52)
Ничья
40.4% (42)
Райо Вальекано
9.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
23.76% (24)
Меньше
76.24% (77)
Обе команды забьют
Да
59.41% (60)
Нет
40.59% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (36)
1:0 Хетафе
30.8% (32)
2:1 Хетафе
16.3% (17)
0:1 Райо Вальекано
3.8% (4)
1:2 Райо Вальекано
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.9% (3)
2:2 Ничья
2.9% (3)
2:0 Хетафе
1.9% (2)
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