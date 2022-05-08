Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хорошую попытку сделал Оскар Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Как он промахнулся? Бебе Тьягу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Суарес Марио получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Хетафе

39' Валентин Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Отличные скиллы показывает Арамбарри Мауро , обводя своих соперников

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Оливера Матиас получил желтую карточку от судьи

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

34' Нтекья Ранди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Катена Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Нтекья Ранди получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Нтекья Ранди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Оскар Родригес из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гарсия Альваро III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Паласон Иси получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

19' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

18' Хетафе выполняет удар от ворот.

18' Трехо Оскар не смог попасть в створ ударом издали

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хетафе

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Майораль Борха из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Столе Димитриевски не дал случится голу! Оливера Матиас должен был забивать, но Столе Димитриевски сделал отличный сейв

6' Плохо сыграл Катена Алехандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Комесанья Санти не смог попасть в створ ударом издали

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Хетафе начинает с центра поля