Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
19
Кунья
Матеус
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
24
Диас
Мариано
21
Родриго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Васс ДаниэльПолузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
21 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Вратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Реал Мадрид
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
46 матчей
21.7%
26.1%
52.2%
10 побед 12 ничьих 24 победы
Первый тайм
21.7%
41.3%
37%
10 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.32
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.32
|Фелиш Жоау
|8
|0.24
|Карраско Янник
|5 (1)
|0.15
|Кунья Матеус
|5
|0.15
|Лемар Тома
|4
|0.12
|Гризманн Антуан
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|26 (7)
|0.76
|Винисиус Жуниор
|14
|0.41
|Асенсио Марко
|10
|0.29
|Родриго
|3
|0.09
|Начо Фернандес
|3
|0.09
|Васкес Лукас
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Алаба Давид
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Марсело Виера
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|10
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|5
|1
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Врсалько Шиме
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Лоди Ренан
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|11
|0
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Милитао Эдер
|5
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
35
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
7%
4
11%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
4
14%
2
6%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
9
31%
12
34%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
6%
3
19%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Забито
31
38
10 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
7
23%
2
5%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
2
6%
9
24%
31-45
7
23%
6
16%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
10
32%
12
32%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
13%
3
23%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Забито
60
73
21 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 48
22 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
9
15%
6
8%
1-15
6
10%
8
11%
16-30
6
10%
11
15%
31-45
11
18%
13
18%
46-60
9
15%
11
15%
61-75
19
32%
24
33%
76-90
Пропущено
40
29
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 20
4
10%
6
21%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
9
23%
4
14%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
7
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетико М
21.8% (29)
Ничья
40.6% (54)
Реал Мадрид
37.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
53.4% (55)
Меньше
46.6% (48)
Обе команды забьют
Да
89.32% (92)
Нет
10.68% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (37)
1:2 Реал Мадрид
15.8% (21)
2:1 Атлетико М
15% (20)
2:2 Ничья
6.8% (9)
1:0 Атлетико М
4.5% (6)
1:3 Реал Мадрид
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:3 Реал Мадрид
1.5% (2)
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