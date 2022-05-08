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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 133
Атлетико М 21.8% (29)
X 40.6% (54)
Реал Мадрид 37.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
2.16
3.78
4.82
Все Коэффициенты
Новости
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
19
Кунья
Матеус
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
5
Вальехо
Хесус
6
Начо
Фернандес
25
Камавинга
Эдуардо
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
21
Родриго
Атлетико М
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

46 матчей

21.7%
26.1%
52.2%
10 побед 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

21.7%
41.3%
37%
10 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.32
Суарес Луис 11 (2) 0.32
Фелиш Жоау 8 0.24
Карраско Янник 5 (1) 0.15
Кунья Матеус 5 0.15
Лемар Тома 4 0.12
Гризманн Антуан 3 0.09
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Лоди Ренан 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 26 (7) 0.76
Винисиус Жуниор 14 0.41
Асенсио Марко 10 0.29
Родриго 3 0.09
Начо Фернандес 3 0.09
Васкес Лукас 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 10 0
Суарес Луис 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Эрмосо Марио 5 1
Фелипе Аугусто IV 5 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Лоди Ренан 3 0
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 8 0
Винисиус Жуниор 6 0
Начо Фернандес 5 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Менди Ферлан 4 0
Модрич Лука 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
35
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
7%
4
11%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
4
14%
2
6%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
9
31%
12
34%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
6%
3
19%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Забито

31
38
10 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
7
23%
2
5%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
2
6%
9
24%
31-45
7
23%
6
16%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
10
32%
12
32%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
13%
3
23%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Забито

60
73
21 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 48
22 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
9
15%
6
8%
1-15
6
10%
8
11%
16-30
6
10%
11
15%
31-45
11
18%
13
18%
46-60
9
15%
11
15%
61-75
19
32%
24
33%
76-90

Пропущено

40
29
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 20
4
10%
6
21%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
9
23%
4
14%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
7
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 18 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Атлетико М 21.8% (29)
    X 40.6% (54)
    Реал Мадрид 37.6% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.16
    3.78
    4.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    21.8% (29)
    Ничья
    40.6% (54)
    Реал Мадрид
    37.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.4% (55)
    Меньше
    46.6% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    89.32% (92)
    Нет
    10.68% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (37)
    1:2 Реал Мадрид
    15.8% (21)
    2:1 Атлетико М
    15% (20)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    1:0 Атлетико М
    4.5% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    1.5% (2)
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    Атлетико М
    Реал Мадрид
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