Стадион: Мендисорроса
1:0
7' ГолДе ла Фуэнте Мигель
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
40 Marc Tenas
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Санчес РубенПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Эспаньол
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.36
|Эскаланте Гонсало
|4
|0.11
|Лагуардия Виктор
|3
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|15 (4)
|0.42
|Пуадо Хавьер
|4
|0.11
|Дардер Серхи
|3
|0.08
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Рибаудо Нико
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|10
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|8
|0
|Эскаланте Гонсало
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Эдгар Мендес
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Пропущено
19
31
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
16%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
4
21%
8
26%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
9
29%
29%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
27 Не забивали 19
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
42
19
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
6
14%
4
21%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
6
14%
5
26%
31-45
7
17%
3
16%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
12
29%
4
21%
76-90
Забито
27
38
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 17
16 Не забивали 8
5
19%
4
11%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
4
15%
8
21%
31-45
7
26%
9
24%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Пропущено
61
50
23 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 26
9
15%
8
16%
1-15
8
13%
6
12%
16-30
6
10%
11
22%
31-45
11
18%
11
22%
46-60
10
16%
1
2%
61-75
17
28%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|36
|13
|10
|13
|37 - 46
|49
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|36
|10
|10
|16
|38 - 51
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|36
|8
|13
|15
|31 - 38
|37
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Алавес
|1:0 Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 60
|31
|20.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|16 - 19
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|14.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 23
|24
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 23
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|18
|1
|5
|12
|14 - 33
|8
|20.
|Алавес
|1:0 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Эспаньол
Исход игры
Алавес
48.2% (54)
Ничья
33.9% (38)
Эспаньол
17.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
56.19% (59)
Нет
43.81% (46)
Популярный счёт
1:0 Алавес
30.4% (34)
1:1 Ничья
28.6% (32)
2:1 Алавес
11.6% (13)
1:2 Эспаньол
9.8% (11)
0:1 Эспаньол
6.3% (7)
2:0 Алавес
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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