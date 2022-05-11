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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Алавес
2:1
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
7' Гол
Де ла Фуэнте Мигель
1:1
14' Пенальти
Рауль де Томас
30' Желтая карточка
Эррера Янгель
40' Желтая карточка
Видаль Алеш
41' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
46' Вторая желтая карточка
Эррера Янгель
2:1
59' Гол
Эскаланте Гонсало
89' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
90' Желтая карточка
Marc Tenas
90'+8

Ход матча

7'
Де ла Фуэнте Мигель
(Хоселу Санмартин)
1:0
14'
1:1
Рауль де Томас
30'
 
Эррера Янгель
40'
 
Видаль Алеш
41'
Н'Диайе Лум
 
46'
 
Эррера Янгель
49'
 
Санчес Рубен
Видаль Алеш
49'
 
Давид Лопес
Мелендо Оскар
59'
Эскаланте Гонсало
(Джейсон)
2:1
75'
 
Де Вильена Тонни
Рибаудо Нико
75'
 
Мерида Фран
Калеро Фернандо
76'
Marc Tenas
Де ла Фуэнте Мигель
 
76'
 
Лэй У
Рауль де Томас
83'
Агиррегабириа Мартин
Джейсон
 
83'
Пина Томас
Эскаланте Гонсало
 
89'
Лагуардия Виктор
 
90'
Marc Tenas
 
90'
Понс Пере
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Алавес 48.7% (55)
X 33.6% (38)
Эспаньол 17.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Мелендо
Оскар
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
21
Рибаудо
Нико
Алавес
4-2-3-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Эспаньол

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
КК
1:0
КК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.36
Эскаланте Гонсало 5 0.14
Лагуардия Виктор 3 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Де ла Фуэнте Мигель 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Джейсон 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 16 (5) 0.44
Пуадо Хавьер 4 0.11
Дардер Серхи 3 0.08
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Рибаудо Нико 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 11 0
Лагуардия Виктор 9 0
Лежён Флорьян 7 1
Эскаланте Гонсало 6 0
Химо Наварро 4 1
Эдгар Мендес 5 0
Пина Томас 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Marc Tenas 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 10 0
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Эррера Янгель 6 1
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Дардер Серхи 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Дидак Вилья 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
4
24%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

20
33
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
20%
5
15%
1-15
3
15%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
4
20%
9
27%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
9
27%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
28 Не забивали 20
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

42
19
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
6
14%
4
21%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
6
14%
5
26%
31-45
7
17%
3
16%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
12
29%
4
21%
76-90

Забито

29
39
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
16 Не забивали 8
6
21%
5
13%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
8
28%
9
23%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
17%
8
21%
76-90

Пропущено

62
52
24 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
10
16%
9
17%
1-15
8
13%
6
12%
16-30
6
10%
11
21%
31-45
11
18%
12
23%
46-60
10
16%
1
2%
61-75
17
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Атлетико М Заявка 36 20 7 9 62 - 41 67
4. Севилья Заявка 36 17 15 4 51 - 29 66
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 36 12 11 13 37 - 47 47
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 36 10 10 16 39 - 52 40
14. Эльче Заявка 36 10 9 17 37 - 50 39
15. Хетафе Заявка 36 8 14 14 32 - 38 38
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
18. Мальорка Заявка 36 8 9 19 32 - 62 33
19. Алавес Заявка 36 8 7 21 30 - 61 31
20. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
13. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
14. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
7. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      94'
      Мерида Фран наказан за толчок Marc Tenas
    • 93'
      Marc Tenas из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 93'
      Алавес начинает контратаку
    • 93'
      Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 93'
      Ruben Sanchez из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
    • 93'
      Эспаньол пытается что-то создать.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • Офсайд
      91'
      Агиррегабириа Мартин из команды Алавес в офсайде
    • 91'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Алавес 48.7% (55)
    X 33.6% (38)
    Эспаньол 17.7% (20)
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    Где смотреть матч Алавес 2:1 Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес 2:1 Эспаньол

    Исход игры
    Алавес
    48.7% (55)
    Ничья
    33.6% (38)
    Эспаньол
    17.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.47% (27)
    Меньше
    74.53% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    55.66% (59)
    Нет
    44.34% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    31% (35)
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    2:1 Алавес
    11.5% (13)
    1:2 Эспаньол
    9.7% (11)
    0:1 Эспаньол
    6.2% (7)
    2:0 Алавес
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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