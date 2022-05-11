Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marc Tenas тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Рефери не любит споров - именно за это Лагуардия Виктор сейчас получил желтую

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Мерида Фран пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем

87' Теналья Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ruben Sanchez из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

86' Удар от ворот произведет Алавес

86' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

86' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ruben Sanchez из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

85' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ruben Sanchez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Мерида Фран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Эскаланте Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Джейсон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Хорошую попытку сделал Эскаланте Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Джейсон из команды Алавес делает навес прямо в штрафную.

78' Отличные скиллы показывает Джейсон , обводя своих соперников

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Эспаньол

76' Лежён Флорьян из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Тактическая замена. Де ла Фуэнте Мигель уходит с поля и его заменяет Marc Tenas

74' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Эспаньол

70' Эспаньол выполняет удар от ворот.

68' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

68' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Джейсон из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

66' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

64' Эспаньол выполняет удар от ворот.

64' Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Алавес выполняет удар от ворот.

59' Г О О О О Л - Эскаланте Гонсало забивает с правой ноги!

59' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Эспаньол

55' Де ла Фуэнте Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Риоха Луис пробует нанести удар издали, но Диего Лопес держит все под контролем

52' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Риоха Луис из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

51' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Тактическая замена. Видаль Алеш уходит с поля и его заменяет Ruben Sanchez

48' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Джейсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

47' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота