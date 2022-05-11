Стадион: Мендисорроса
1:0
7' ГолДе ла Фуэнте Мигель
1:1
14' ПенальтиРауль де Томас
30' Желтая карточкаЭррера Янгель
40' Желтая карточкаВидаль Алеш
41' Желтая карточкаН'Диайе Лум
46' Вторая желтая карточкаЭррера Янгель
2:1
59' ГолЭскаланте Гонсало
89' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
90' Желтая карточкаMarc Tenas
Ход матча
7'
14'
1:1
30'
40'
41'
46'
59'
2:1
76'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
40 Marc Tenas
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Санчес РубенПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Эспаньол
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.36
|Эскаланте Гонсало
|5
|0.14
|Лагуардия Виктор
|3
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|16 (5)
|0.44
|Пуадо Хавьер
|4
|0.11
|Дардер Серхи
|3
|0.08
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Рибаудо Нико
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|11
|0
|Лагуардия Виктор
|9
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Эскаланте Гонсало
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Эдгар Мендес
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|Marc Tenas
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|10
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Эррера Янгель
|6
|1
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
4
24%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Пропущено
20
33
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
20%
5
15%
1-15
3
15%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
4
20%
9
27%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
9
27%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
28 Не забивали 20
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
42
19
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
6
14%
4
21%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
6
14%
5
26%
31-45
7
17%
3
16%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
12
29%
4
21%
76-90
Забито
29
39
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
16 Не забивали 8
6
21%
5
13%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
8
28%
9
23%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
17%
8
21%
76-90
Пропущено
62
52
24 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
10
16%
9
17%
1-15
8
13%
6
12%
16-30
6
10%
11
21%
31-45
11
18%
12
23%
46-60
10
16%
1
2%
61-75
17
27%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 41
|67
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|51 - 29
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|37 - 47
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|39 - 52
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|37 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 38
|38
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|32 - 62
|33
|19.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|30 - 61
|31
|20.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 2:1 Эспаньол
Исход игры
Алавес
48.7% (55)
Ничья
33.6% (38)
Эспаньол
17.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
1:0 Алавес
31% (35)
1:1 Ничья
28.3% (32)
2:1 Алавес
11.5% (13)
1:2 Эспаньол
9.7% (11)
0:1 Эспаньол
6.2% (7)
2:0 Алавес
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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