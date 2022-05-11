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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Осасуна
1:0
Первый тайм: 11'
Хетафе
0'
1:0
9' Гол
Ойер Санхурхо
11'

Ход матча

9'
Ойер Санхурхо
(Гарсия Рубен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 112
Осасуна 45.5% (51)
X 49.1% (55)
Хетафе 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Хетафе
2.81
3.13
3.36
Все Коэффициенты
Новости
13
Хуан
Перес
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
24
Торро
Лукас
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
18
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
5
Флорентину
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Осасуна
4-4-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Хетафе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
71.4%
4.8%
5 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.22
Авила Эсекьель 6 (1) 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.14
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Барха Энрике 2 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 15 (2) 0.42
Майораль Борха 6 (1) 0.17
Рамирес Сандро 3 0.08
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Брашанац Дарко 7 0
Гарсия Давид III 7 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Арамбарри Мауро 12 0
Дьене Даконам 10 1
Оливера Матиас 9 0
Куэнка Хорхе 5 2
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Митрович Стефан 6 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Сория Давид 3 0
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
5
29%
29%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
14%
5
24%
1-15
5
23%
6
29%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
32%
5
24%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
10%
4
19%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Забито

37
32
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 14
13 Не забивали 16
7
19%
6
19%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
6
16%
3
9%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Пропущено

45
36
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
11%
7
19%
1-15
9
20%
7
19%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
13
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна 1:0 Заявка 36 13 10 13 37 - 46 49
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол 0:1 Заявка 36 10 10 16 38 - 51 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе 0:1 Заявка 36 8 13 15 31 - 38 37
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Алавес 1:0 Заявка 36 8 7 21 29 - 60 31
20. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
4. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол 0:1 Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе 0:1 Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес 1:0 Заявка 18 7 4 7 16 - 19 25
13. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
14. Осасуна 1:0 Заявка 18 6 6 6 17 - 23 24
15. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна 1:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе 0:1 Заявка 18 1 7 10 10 - 23 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол 0:1 Заявка 18 1 5 12 14 - 33 8
20. Алавес 1:0 Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 4'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Хетафе контролирует мяч.
    • 3'
      Майораль Борха из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 2'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 2'
      Авила Эсекьель из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
    • 2'
      Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      2'
      Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой справа.
    • 1'
      Авила Эсекьель из команды Осасуна отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 1'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Осасуна начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Осасуна 45.5% (51)
    X 49.1% (55)
    Хетафе 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Хетафе
    2.81
    3.13
    3.36
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Осасуна
    45.9% (51)
    Ничья
    48.6% (54)
    Хетафе
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.1% (19)
    Меньше
    81.9% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (65)
    Нет
    38.1% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.3% (47)
    1:0 Осасуна
    24.3% (27)
    2:1 Осасуна
    12.6% (14)
    2:0 Осасуна
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    1:2 Хетафе
    2.7% (3)
    0:1 Хетафе
    2.7% (3)
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