Стадион: Эль-Садар
1:0
9' ГолОйер Санхурхо
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Хетафе
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
71.4%
4.8%
5 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (2)
|0.22
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.17
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|4
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Барха Энрике
|2
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Ойер Санхурхо
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.42
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.17
|Рамирес Сандро
|3
|0.08
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Брашанац Дарко
|7
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Санчес Мануэль
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Арамбарри Мауро
|12
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Оливера Матиас
|9
|0
|Куэнка Хорхе
|5
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Митрович Стефан
|6
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
5
29%
29%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
14%
5
24%
1-15
5
23%
6
29%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
32%
5
24%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
10%
4
19%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Забито
37
32
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 14
13 Не забивали 16
7
19%
6
19%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
6
16%
3
9%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Пропущено
45
36
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
11%
7
19%
1-15
9
20%
7
19%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
13
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|36
|13
|10
|13
|37 - 46
|49
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|36
|10
|10
|16
|38 - 51
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|36
|8
|13
|15
|31 - 38
|37
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Алавес
|1:0 Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 60
|31
|20.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|16 - 19
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|14.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 23
|24
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 23
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|18
|1
|5
|12
|14 - 33
|8
|20.
|Алавес
|1:0 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Хетафе
Исход игры
Осасуна
45.9% (51)
Ничья
48.6% (54)
Хетафе
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
18.1% (19)
Меньше
81.9% (86)
Обе команды забьют
Да
61.9% (65)
Нет
38.1% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (47)
1:0 Осасуна
24.3% (27)
2:1 Осасуна
12.6% (14)
2:0 Осасуна
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:2 Хетафе
2.7% (3)
0:1 Хетафе
2.7% (3)
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