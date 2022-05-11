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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 17850
Осасуна
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
9' Гол
Ойер Санхурхо
14' Желтая карточка
Авила Эсекьель
1:1
20' Гол в свои ворота
Торро Лукас
38' Желтая карточка
Кике Гарсия
45' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
72' Желтая карточка
Митрович Стефан
79' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
81' Желтая карточка
Сория Давид
89' Красная карточка
Митрович Стефан
90'+9

Ход матча

9'
Ойер Санхурхо
(Гарсия Рубен)
1:0
14'
Авила Эсекьель
 
20'
1:1
Торро Лукас
38'
Кике Гарсия
 
45'
 
Куэнка Хорхе
71'
 
Оскар Родригес
Флорентину
71'
Монкайола Хон
Ойер Санхурхо
 
71'
Брашанац Дарко
Торрес Роберто
 
71'
Будимир Анте
Кике Гарсия
 
72'
 
Митрович Стефан
79'
 
Арамбарри Мауро
81'
Барха Энрике
Гарсия Рубен
 
81'
 
Сория Давид
89'
 
Митрович Стефан
90'
Барберо Иван
Торро Лукас
 
90'
 
Йокушлу Окай
Майораль Борха
90'
 
Рамирес Сандро
Унал Энес
90'
 
Дамиан Суарес
Иглесиас Хуан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Осасуна 45.5% (51)
X 49.1% (55)
Хетафе 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Хуан
Перес
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
24
Торро
Лукас
6
Ойер
Санхурхо
9
Авила
Эсекьель
10
Торрес
Роберто
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
5
Флорентину
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Осасуна
4-2-3-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Хетафе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
71.4%
4.8%
5 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.22
Авила Эсекьель 6 (1) 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.14
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Барха Энрике 2 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 15 (2) 0.42
Майораль Борха 6 (1) 0.17
Рамирес Сандро 3 0.08
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Авила Эсекьель 8 1
Видаль Начо 9 0
Брашанац Дарко 7 0
Гарсия Давид III 7 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Кике Гарсия 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Арамбарри Мауро 13 0
Дьене Даконам 10 1
Куэнка Хорхе 6 2
Оливера Матиас 9 0
Митрович Стефан 7 1
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сория Давид 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 28
6
32%
2
18%
1-15
1
5%
5
45%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
14%
6
26%
1-15
5
23%
7
30%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
2
10%
4
19%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Забито

39
32
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 14
13 Не забивали 17
8
21%
6
19%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
9
23%
6
19%
76-90

Пропущено

45
38
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
5
11%
8
21%
1-15
9
20%
8
21%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
13
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Атлетико М Заявка 36 20 7 9 62 - 41 67
4. Севилья Заявка 36 17 15 4 51 - 29 66
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 36 12 11 13 37 - 47 47
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 36 10 10 16 39 - 52 40
14. Эльче Заявка 36 10 9 17 37 - 50 39
15. Хетафе Заявка 36 8 14 14 32 - 38 38
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
18. Мальорка Заявка 36 8 9 19 32 - 62 33
19. Алавес Заявка 36 8 7 21 30 - 61 31
20. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
13. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
14. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
7. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Хетафе сравняла счет.
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Осасуна: 68%, Хетафе: 32%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17850 болельщиков
  • 98'
    Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 98'
    Барха Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    98'
    Дамиан Суарес задерживает мяч рукой
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Осасуна 45.5% (51)
    X 49.1% (55)
    Хетафе 5.4% (6)
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    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Осасуна
    45.5% (51)
    Ничья
    49.1% (55)
    Хетафе
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.92% (19)
    Меньше
    82.08% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (47)
    1:0 Осасуна
    24.1% (27)
    2:1 Осасуна
    12.5% (14)
    2:0 Осасуна
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Хетафе
    2.7% (3)
    0:1 Хетафе
    2.7% (3)
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