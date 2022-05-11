Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Авила Эсекьель пробил со штрафного прямо в стенку

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Митрович Стефан удален с поля!

87' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

86' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Судье надоело, что Сория Давид тянет время и он наказал его горчичником

79' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

78' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Хетафе

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Торро Лукас из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Удар от ворот произведет Осасуна

66' Игрок Майораль Борха из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Хетафе

63' Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Куэнка Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Куэнка Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хетафе выполняет удар от ворот.

54' Выглядело как неплохой момент. Авила Эсекьель из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

53' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Хетафе

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля