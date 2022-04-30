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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Севилья
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 36
Севилья 100% (36)
X 0% (0)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Мальорка
1.65
4.19
6.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Мальорка

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.26
Окампос Лукас 6 0.17
Гомес Алехандро 5 0.14
Ламела Эрик 5 0.14
Ракитич Иван 4 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 4 (1) 0.11
Карлос Диего Сантос 3 0.09
Корона Хесус 2 0.06
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Кунде Жюль 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 5 (4) 0.14
Мурики Ведат 4 (2) 0.11
Родригес Даниэль 3 0.09
Анхель Луис 2 0.06
Фернандо Ниньо 2 0.06
Пратс Абдон 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Баба Иддрису 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Акунья Маркос 7 0
Хордан Хоан 7 0
Фернандо Режес 6 0
Монтьель Гонсало 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Мир Рафа 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Навас Хесус 4 0
Ламела Эрик 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Маффео Пабло 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Раильо Антонио 7 0
Коста Хауме 5 1
Оливан Бриан 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Мурики Ведат 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Санчес Антонио 2 0
Гренье Клеман 1 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
20 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
6
17%
1
7%
1-15
8
23%
4
29%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
7
50%
76-90

Пропущено

17
38
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
1
6%
2
5%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
7
41%
4
11%
31-45
2
12%
5
13%
46-60
2
12%
6
16%
61-75
4
24%
13
34%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
6
25%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
4
29%
6
25%
76-90

Забито

49
32
26 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
8
16%
3
9%
1-15
9
18%
11
34%
16-30
9
18%
3
9%
31-45
6
12%
1
3%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
9
18%
8
25%
76-90

Пропущено

31
62
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 27
3
10%
6
10%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
9
29%
29%
6
10%
31-45
4
13%
11
18%
46-60
3
10%
12
19%
61-75
8
26%
19
31%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Севилья 100% (36)
    X 0% (0)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Мальорка
    1.65
    4.19
    6.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Мальорка

    Исход игры
    Севилья
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (12)
    Меньше
    66.67% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (11)
    Нет
    69.44% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    63.9% (23)
    2:1 Севилья
    25% (9)
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