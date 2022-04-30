Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Мальорка
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.26
|Окампос Лукас
|6
|0.17
|Гомес Алехандро
|5
|0.14
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.11
|Эн-Несири Юссеф
|4 (1)
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.09
|Корона Хесус
|2
|0.06
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|5 (4)
|0.14
|Мурики Ведат
|4 (2)
|0.11
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Анхель Луис
|2
|0.06
|Фернандо Ниньо
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Баба Иддрису
|2
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Монтьель Гонсало
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Мир Рафа
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Навас Хесус
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|9
|0
|Руссо Франко
|5
|2
|Маффео Пабло
|8
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Раильо Антонио
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Мурики Ведат
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Гренье Клеман
|1
|0
|Сальва Севилья
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
14
20 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
6
17%
1
7%
1-15
8
23%
4
29%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
7
50%
76-90
Пропущено
17
38
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
1
6%
2
5%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
7
41%
4
11%
31-45
2
12%
5
13%
46-60
2
12%
6
16%
61-75
4
24%
13
34%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Пропущено
14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
6
25%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
4
29%
6
25%
76-90
Забито
49
32
26 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
8
16%
3
9%
1-15
9
18%
11
34%
16-30
9
18%
3
9%
31-45
6
12%
1
3%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
9
18%
8
25%
76-90
Пропущено
31
62
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 27
3
10%
6
10%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
9
29%
29%
6
10%
31-45
4
13%
11
18%
46-60
3
10%
12
19%
61-75
8
26%
19
31%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Мальорка
Исход игры
Севилья
100% (36)
Ничья
0% (0)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (12)
Меньше
66.67% (24)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
2:0 Севилья
63.9% (23)
2:1 Севилья
25% (9)
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