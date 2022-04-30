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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эльче
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 35
Эльче 0% (0)
X 2.9% (1)
Атлетико М 97.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Атлетико М
6.24
3.96
1.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эльче
Атлетико М

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:1
КК
3:0
КК
1:1
П
3:0
П
0:2
П
2:0
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.23
Бое Лукас 7 0.2
Фидель Чавес 5 (1) 0.14
Моренте Тете 3 0.09
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.31
Суарес Луис 11 (2) 0.31
Фелиш Жоау 8 0.23
Карраско Янник 6 (2) 0.17
Кунья Матеус 5 0.14
Лемар Тома 4 0.11
Гризманн Антуан 3 0.09
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Лоди Ренан 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Бигас Педро 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Понсе Эсекель 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Перес Кике 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 11 0
Суарес Луис 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Эрмосо Марио 5 1
Фелипе Аугусто IV 5 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Лоди Ренан 3 0
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Васс Даниэль 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
31
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
3
15%
7
23%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
15%
2
6%
31-45
4
20%
7
23%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
8
40%
10
32%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
6
32%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Забито

16
30
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
38%
5
17%
61-75
3
19%
9
30%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
12
40%
3
18%
76-90

Забито

36
61
14 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
7
19%
9
15%
1-15
3
8%
6
10%
16-30
4
11%
7
11%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
7
19%
9
15%
61-75
11
31%
19
31%
76-90

Пропущено

49
40
19 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 24
3
6%
4
10%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
8
16%
9
23%
31-45
8
16%
8
20%
46-60
7
14%
6
15%
61-75
15
31%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2
Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Эльче 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Атлетико М 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Атлетико М
    6.24
    3.96
    1.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М

    Исход игры
    Эльче
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Атлетико М
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    51.4% (18)
    0:2 Атлетико М
    22.9% (8)
    0:1 Атлетико М
    22.9% (8)
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    Эльче
    Атлетико М
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