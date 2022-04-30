Стадион: Мартинес Валеро
Позже
История личных встреч
Эльче
Атлетико М
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|8
|0.23
|Бое Лукас
|7
|0.2
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.14
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Мохика Хоан
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.31
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.31
|Фелиш Жоау
|8
|0.23
|Карраско Янник
|6 (2)
|0.17
|Кунья Матеус
|5
|0.14
|Лемар Тома
|4
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|10
|0
|Фидель Чавес
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Бигас Педро
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Каррильо Гидо
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Понсе Эсекель
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|11
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|5
|1
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Врсалько Шиме
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Лоди Ренан
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
31
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
3
15%
7
23%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
15%
2
6%
31-45
4
20%
7
23%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
8
40%
10
32%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
6
32%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Забито
16
30
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
38%
5
17%
61-75
3
19%
9
30%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
12
40%
3
18%
76-90
Забито
36
61
14 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
7
19%
9
15%
1-15
3
8%
6
10%
16-30
4
11%
7
11%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
7
19%
9
15%
61-75
11
31%
19
31%
76-90
Пропущено
49
40
19 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 24
3
6%
4
10%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
8
16%
9
23%
31-45
8
16%
8
20%
46-60
7
14%
6
15%
61-75
15
31%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2
Атлетико М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М
Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Атлетико М
97.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
54.29% (19)
Нет
45.71% (16)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
51.4% (18)
0:2 Атлетико М
22.9% (8)
0:1 Атлетико М
22.9% (8)
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