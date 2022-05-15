3'

Бодренько команды начали поединок, но пока опасных моментов нет у нас. Провели хорошую атаку игроки "Атлетико", подключился по левому флангу Мандава, прострелил к линии вратарской, и там надёжно сыграл Буну, забрав мяч в руки.