Стадион: Ванда Метрополитано
0:0
Первый тайм: 4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
17 Васс ДаниэльПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.31
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.31
|Фелиш Жоау
|8
|0.22
|Карраско Янник
|6 (2)
|0.17
|Кунья Матеус
|6
|0.17
|Лемар Тома
|4
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.08
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.25
|Окампос Лукас
|6
|0.17
|Гомес Алехандро
|5
|0.14
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.11
|Эн-Несири Юссеф
|4 (1)
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.08
|Корона Хесус
|2
|0.06
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|11
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|5
|1
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Коке Хорхе
|6
|0
|Диего Симеоне
|4
|1
|Карраско Янник
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Врсалько Шиме
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Лоди Ренан
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|0
|Хордан Хоан
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Монтьель Гонсало
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Ламела Эрик
|5
|0
|Мир Рафа
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Навас Хесус
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
7%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
3
21%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
30%
3
21%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Забито
33
35
11 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
7
21%
6
17%
1-15
2
6%
8
23%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
10
30%
6
17%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
7
41%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Забито
63
49
23 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 23
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
9
14%
8
16%
1-15
7
11%
9
18%
16-30
7
11%
9
18%
31-45
11
17%
6
12%
46-60
10
16%
8
16%
61-75
19
30%
9
18%
76-90
Пропущено
40
31
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
9
23%
9
29%
29%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
7
18%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Севилья
Исход игры
Атлетико М
77% (87)
Ничья
18.6% (21)
Севилья
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
57.14% (60)
Нет
42.86% (45)
Популярный счёт
1:0 Атлетико М
34.5% (39)
2:1 Атлетико М
32.7% (37)
1:1 Ничья
13.3% (15)
2:0 Атлетико М
3.5% (4)
1:2 Севилья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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