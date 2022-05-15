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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 4'
Севилья
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 113
Атлетико М 77% (87)
X 18.6% (21)
Севилья 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Севилья
2.29
3.18
5.12
Все Коэффициенты
Новости
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
6
Гудель
Неманья
18
Дилейни
Томас
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
Атлетико М
3-5-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Севилья

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.31
Суарес Луис 11 (2) 0.31
Фелиш Жоау 8 0.22
Карраско Янник 6 (2) 0.17
Кунья Матеус 6 0.17
Лемар Тома 4 0.11
Гризманн Антуан 3 0.08
Лоди Ренан 2 0.06
Де Пауль Родриго 2 0.06
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.25
Окампос Лукас 6 0.17
Гомес Алехандро 5 0.14
Ламела Эрик 5 0.14
Ракитич Иван 4 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 4 (1) 0.11
Карлос Диего Сантос 3 0.08
Корона Хесус 2 0.06
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Кунде Жюль 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 11 0
Суарес Луис 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Эрмосо Марио 5 1
Фелипе Аугусто IV 5 1
Коке Хорхе 6 0
Диего Симеоне 4 1
Карраско Янник 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Лоди Ренан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 0
Хордан Хоан 8 0
Окампос Лукас 7 0
Фернандо Режес 6 0
Монтьель Гонсало 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Ламела Эрик 5 0
Мир Рафа 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Навас Хесус 4 0
Гудель Неманья 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
7%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
3
21%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
30%
3
21%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

33
35
11 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
7
21%
6
17%
1-15
2
6%
8
23%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
10
30%
6
17%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
7
41%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Забито

63
49
23 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 23
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
9
14%
8
16%
1-15
7
11%
9
18%
16-30
7
11%
9
18%
31-45
11
17%
6
12%
46-60
10
16%
8
16%
61-75
19
30%
9
18%
76-90

Пропущено

40
31
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
9
23%
9
29%
29%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
7
18%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Продолжают игроки "Атлетико" катать мяч на своей половине поля, "Севилья" начинает постепенно прессинговать соперника.
  • 3'
    Бодренько команды начали поединок, но пока опасных моментов нет у нас. Провели хорошую атаку игроки "Атлетико", подключился по левому флангу Мандава, прострелил к линии вратарской, и там надёжно сыграл Буну, забрав мяч в руки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В традиционных красно-белых майках и синих трусах и гетрах, а команда "Севилья" сыграет в белой форме с чёрными гетрами.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Севилья

Исход игры
Атлетико М
77% (87)
Ничья
18.6% (21)
Севилья
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
57.14% (60)
Нет
42.86% (45)
Популярный счёт
1:0 Атлетико М
34.5% (39)
2:1 Атлетико М
32.7% (37)
1:1 Ничья
13.3% (15)
2:0 Атлетико М
3.5% (4)
1:2 Севилья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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