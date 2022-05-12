Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.31
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.31
|Фелиш Жоау
|8
|0.22
|Карраско Янник
|6 (2)
|0.17
|Кунья Матеус
|6
|0.17
|Лемар Тома
|4
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.08
|Лоди Ренан
|2
|0.06
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Эрмосо Марио
|2
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.06
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.25
|Окампос Лукас
|6
|0.17
|Гомес Алехандро
|5
|0.14
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.11
|Эн-Несири Юссеф
|4 (1)
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.08
|Корона Хесус
|2
|0.06
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|11
|0
|Суарес Луис
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|5
|1
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Коке Хорхе
|6
|0
|Диего Симеоне
|4
|1
|Карраско Янник
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Врсалько Шиме
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Лоди Ренан
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|0
|Хордан Хоан
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Монтьель Гонсало
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Ламела Эрик
|5
|0
|Мир Рафа
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Навас Хесус
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
7%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
3
21%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
30%
3
21%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Забито
33
35
11 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
7
21%
6
17%
1-15
2
6%
8
23%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
10
30%
6
17%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
7
41%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Забито
63
49
23 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 23
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
9
14%
8
16%
1-15
7
11%
9
18%
16-30
7
11%
9
18%
31-45
11
17%
6
12%
46-60
10
16%
8
16%
61-75
19
30%
9
18%
76-90
Пропущено
40
31
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
9
23%
9
29%
29%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
7
18%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|26
|6
|4
|79 - 30
|84
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 41
|67
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|51 - 29
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|37 - 34
|59
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|60 - 35
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|37 - 47
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 44
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|39 - 52
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|37 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 38
|38
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|33 - 50
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|32 - 62
|33
|19.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|30 - 61
|31
|20.
|Леванте
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|44 - 73
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Исход игры
Атлетико М
84.8% (28)
Ничья
12.1% (4)
Севилья
3% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
45.5% (15)
1:0 Атлетико М
30.3% (10)
2:0 Атлетико М
9.1% (3)
1:1 Ничья
9.1% (3)
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