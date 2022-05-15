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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Мальорка
0:0
Первый тайм: 4'
Райо Вальекано
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Мальорка 58.3% (63)
X 31.5% (34)
Райо Вальекано 10.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Райо Вальекано
1.79
3.85
6.40
Все Коэффициенты
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
8
Сальва
Севилья
16
Батталья
Родриго
18
Коста
Хауме
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
32
Эрнандес
Марио
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
Мальорка
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 5 (4) 0.14
Мурики Ведат 4 (2) 0.11
Родригес Даниэль 3 0.08
Анхель Луис 2 0.06
Фернандо Ниньо 2 0.06
Пратс Абдон 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Баба Иддрису 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 7 0.19
Гарсия Альваро III 6 0.17
Фалькао Радамель 6 0.17
Трехо Оскар 3 (3) 0.08
Нтекья Ранди 3 0.08
Паласон Иси 2 0.06
Катена Алехандро 2 0.06
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маффео Пабло 9 0
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Раильо Антонио 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Оливан Бриан 7 0
Коста Хауме 5 1
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Мурики Ведат 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Кубо Такефуса 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Санчес Антонио 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Сальва Севилья 2 0
Мбула Хорди 2 0
Гренье Клеман 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 13 0
Комесанья Санти 11 1
Балью Иван 10 1
Катена Алехандро 8 0
Валентин Оскар 8 0
Паласон Иси 7 0
Гарсия Альваро III 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Мараш Никола 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Суарес Марио 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Силла Мамаду 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
2
11%
3
23%
1-15
7
39%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

24
25
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
4
17%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
6
25%
5
20%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
1
7%
3
13%
1-15
4
29%
8
35%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
50%
5
22%
76-90

Пропущено

38
19
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
5%
3
16%
1-15
8
21%
3
16%
16-30
4
11%
5
26%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
13
34%
4
21%
76-90

Забито

32
36
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
3
9%
6
17%
1-15
11
34%
9
25%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
8
25%
8
22%
76-90

Пропущено

62
44
20 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 27
6
10%
5
11%
1-15
8
13%
8
18%
16-30
6
10%
9
20%
31-45
11
18%
6
14%
46-60
12
19%
6
14%
61-75
19
31%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • 3'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 2'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Райо Вальекано пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Райо Вальекано начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 108
    Мальорка 58.3% (63)
    X 31.5% (34)
    Райо Вальекано 10.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.79
    3.85
    6.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    58.3% (63)
    Ничья
    31.5% (34)
    Райо Вальекано
    10.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (24)
    Меньше
    76.92% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (52)
    Нет
    50% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    37% (40)
    1:1 Ничья
    25.9% (28)
    2:1 Мальорка
    16.7% (18)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    1:2 Райо Вальекано
    4.6% (5)
    0:1 Райо Вальекано
    4.6% (5)
    2:0 Мальорка
    1.9% (2)
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    Мальорка
    Райо Вальекано
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