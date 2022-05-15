Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Балью Иван из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Раильо Антонио наказан за толчок Марио Эрнандес

40' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Катена Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

38' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Антонио Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

36' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

34' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

33' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Удар от ворот произведет Мальорка

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Мурики Ведат нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

27' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Гарсия Альваро III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Балью Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Балью Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Мараш Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Отличные скиллы показывает Анхель Луис , обводя своих соперников

11' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Маффео Пабло из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

8' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Маффео Пабло из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

5' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анхель Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Мальорка

3' Шанс! Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру