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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Мальорка
2:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
13' Гол
Мурики Ведат
45' Желтая карточка
Мурики Ведат
1:1
60' Гол
Сисс Пате
2:1
90' Гол
Пратс Абдон
90'+6

Ход матча

13'
Мурики Ведат
(Коста Хауме)
1:0
45'
Мурики Ведат
 
60'
1:1
Сисс Пате
(Гарсия Альваро III)
61'
 
Бебе Тьягу
Эрнандес Марио
61'
 
Гвардиола Серхи
Нтекья Ранди
64'
Родригес Даниэль
Санчес Антонио
 
64'
Кубо Такефуса
Коста Хауме
 
74'
Пратс Абдон
Анхель Луис
 
75'
 
Кевин Родригес
Сисс Пате
84'
Ли Кан Ин
Сальва Севилья
 
88'
 
Суарес Марио
Валентин Оскар
88'
 
Силла Мамаду
Фалькао Радамель
90'
Пратс Абдон
(Маффео Пабло)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Мальорка 58.3% (63)
X 31.5% (34)
Райо Вальекано 10.2% (11)
Все прогнозы
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
8
Сальва
Севилья
16
Батталья
Родриго
18
Коста
Хауме
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
32
Эрнандес
Марио
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
Мальорка
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 5 (4) 0.14
Мурики Ведат 5 (2) 0.14
Родригес Даниэль 3 0.08
Пратс Абдон 3 0.08
Анхель Луис 2 0.05
Фернандо Ниньо 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Баба Иддрису 2 0.05
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 7 0.19
Гарсия Альваро III 6 0.16
Фалькао Радамель 6 0.16
Трехо Оскар 3 (3) 0.08
Нтекья Ранди 3 0.08
Паласон Иси 2 0.05
Катена Алехандро 2 0.05
Сисс Пате 2 0.05
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маффео Пабло 9 0
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Раильо Антонио 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Оливан Бриан 7 0
Коста Хауме 5 1
Мурики Ведат 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Кубо Такефуса 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Санчес Антонио 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Сальва Севилья 2 0
Мбула Хорди 2 0
Гренье Клеман 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 13 0
Комесанья Санти 11 1
Балью Иван 10 1
Катена Алехандро 8 0
Валентин Оскар 8 0
Паласон Иси 7 0
Гарсия Альваро III 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Мараш Никола 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Суарес Марио 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Силла Мамаду 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
3
15%
3
21%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
2
10%
3
21%
76-90

Пропущено

25
27
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
16%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
7%
3
13%
1-15
4
29%
8
35%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
50%
5
22%
76-90

Пропущено

38
19
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
5%
3
16%
1-15
8
21%
3
16%
16-30
4
11%
5
26%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
13
34%
4
21%
76-90

Забито

34
37
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
4
12%
6
16%
1-15
11
32%
9
24%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
9
26%
8
22%
76-90

Пропущено

63
46
20 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 28
6
10%
6
13%
1-15
8
13%
8
17%
16-30
6
10%
9
20%
31-45
12
19%
6
13%
46-60
12
19%
6
13%
61-75
19
30%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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    Прогнозы 108
    Мальорка 58.3% (63)
    X 31.5% (34)
    Райо Вальекано 10.2% (11)
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    Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    58.3% (63)
    Ничья
    31.5% (34)
    Райо Вальекано
    10.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (24)
    Меньше
    76.92% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (52)
    Нет
    50% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    37% (40)
    1:1 Ничья
    25.9% (28)
    2:1 Мальорка
    16.7% (18)
    1:2 Райо Вальекано
    4.6% (5)
    0:1 Райо Вальекано
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    2:0 Мальорка
    1.9% (2)
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