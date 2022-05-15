Стадион: Визит Мальорка Эстади
2:1
Конец матча
1:0
13' ГолМурики Ведат
45' Желтая карточкаМурики Ведат
1:1
60' ГолСисс Пате
2:1
90' ГолПратс Абдон
Ход матча
13'
1:0
45'
60'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коста ХаумеПолузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Райо Вальекано
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|5 (4)
|0.14
|Мурики Ведат
|5 (2)
|0.14
|Родригес Даниэль
|3
|0.08
|Пратс Абдон
|3
|0.08
|Анхель Луис
|2
|0.05
|Фернандо Ниньо
|2
|0.05
|Раильо Антонио
|2
|0.05
|Баба Иддрису
|2
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|7
|0.19
|Гарсия Альваро III
|6
|0.16
|Фалькао Радамель
|6
|0.16
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.08
|Нтекья Ранди
|3
|0.08
|Паласон Иси
|2
|0.05
|Катена Алехандро
|2
|0.05
|Сисс Пате
|2
|0.05
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маффео Пабло
|9
|0
|Баба Иддрису
|9
|0
|Руссо Франко
|5
|2
|Раильо Антонио
|8
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Оливан Бриан
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Мурики Ведат
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Кубо Такефуса
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Сальва Севилья
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Гренье Клеман
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|13
|0
|Комесанья Санти
|11
|1
|Балью Иван
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Мараш Никола
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Суарес Марио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Силла Мамаду
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
3
15%
3
21%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
2
10%
3
21%
76-90
Пропущено
25
27
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
16%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
6
24%
7
26%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
7%
3
13%
1-15
4
29%
8
35%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
50%
5
22%
76-90
Пропущено
38
19
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
5%
3
16%
1-15
8
21%
3
16%
16-30
4
11%
5
26%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
13
34%
4
21%
76-90
Забито
34
37
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
4
12%
6
16%
1-15
11
32%
9
24%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
9
26%
8
22%
76-90
Пропущено
63
46
20 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 28
6
10%
6
13%
1-15
8
13%
8
17%
16-30
6
10%
9
20%
31-45
12
19%
6
13%
46-60
12
19%
6
13%
61-75
19
30%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Райо Вальекано
Исход игры
Мальорка
58.3% (63)
Ничья
31.5% (34)
Райо Вальекано
10.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (24)
Меньше
76.92% (80)
Обе команды забьют
Да
50% (52)
Нет
50% (52)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
37% (40)
1:1 Ничья
25.9% (28)
2:1 Мальорка
16.7% (18)
1:2 Райо Вальекано
4.6% (5)
0:1 Райо Вальекано
4.6% (5)
0:0 Ничья
4.6% (5)
2:0 Мальорка
1.9% (2)
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