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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 2'
Валенсия
0' 2'
Прогнозы 103
Эспаньол 18.4% (19)
X 64.1% (66)
Валенсия 17.5% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Валенсия
2.81
3.41
2.95
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
39
Санчес
Рубен
II
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
4
Кабрера
Леандро
14
Мелендо
Оскар
10
Дардер
Серхи
8
Мерида
Фран
19
Де
Вильена
Тонни
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
13
Силлессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
20
Фулкье
Димитри
15
Альдерете
Омар
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
23
Мориба
Илайкс
22
Андре
Маркос
9
Макси
Гомес
Эспаньол
4-4-2
Валенсия
5-3-2

История личных встреч

Эспаньол
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
КК
2:0
КК
2:1
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
0:2
П
1:0
П
3:0
П
2:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 16 (5) 0.44
Пуадо Хавьер 4 0.11
Дардер Серхи 3 0.08
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Рибаудо Нико 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.31
Солер Карлос 11 (7) 0.31
Дуро Уго 7 0.19
Макси Гомес 3 0.08
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 10 0
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Эррера Янгель 6 1
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Дардер Серхи 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Дидак Вилья 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 14 0
Гильямон Уго 10 2
Дьякаби Муктар 11 0
Гайя Хосе 7 2
Фулкье Димитри 10 0
Мориба Илайкс 7 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
5
22%
5
25%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Пропущено

19
29
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
21%
8
28%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
21%
7
24%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
31%
76-90

Пропущено

33
22
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
9
27%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
9
27%
7
32%
76-90

Забито

39
46
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
5
13%
5
11%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
9
23%
11
24%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
21%
11
24%
76-90

Пропущено

52
51
26 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
9
17%
8
16%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
11
21%
6
12%
31-45
12
23%
7
14%
46-60
1
2%
9
18%
61-75
13
25%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1
Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 26 6 4 79 - 30 84
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Атлетико М Заявка 36 20 7 9 62 - 41 67
4. Севилья Заявка 36 17 15 4 51 - 29 66
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 11 9 37 - 34 59
7. Вильярреал Заявка 36 15 11 10 60 - 35 56
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 36 12 11 13 37 - 47 47
10. Валенсия 0:0 Заявка 37 10 15 12 45 - 52 45
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано Заявка 36 11 9 16 36 - 44 42
13. Эспаньол 0:0 Заявка 37 10 11 16 39 - 52 41
14. Эльче Заявка 36 10 9 17 37 - 50 39
15. Хетафе Заявка 36 8 14 14 32 - 38 38
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 36 7 14 15 33 - 50 35
18. Мальорка Заявка 36 8 9 19 32 - 62 33
19. Алавес Заявка 36 8 7 21 30 - 61 31
20. Леванте Заявка 36 6 11 19 44 - 73 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол 0:0 Заявка 19 9 6 4 24 - 18 33
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
13. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
14. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
15. Валенсия 0:0 Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
7. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
8. Валенсия 0:0 Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол 0:0 Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Фран Мерида получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Маркос Андре.
  • 2'
    Первый удар в матче наносит правый защитник хозяев Санчес, однако мяч пролетает в отдалении от створа ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 37-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" принимает "Валенсию". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    • Прогнозы 103
    Эспаньол 18.4% (19)
    X 64.1% (66)
    Валенсия 17.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Валенсия
    2.81
    3.41
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Валенсия

Исход игры
Эспаньол
18.3% (19)
Ничья
63.5% (66)
Валенсия
18.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
28.43% (29)
Меньше
71.57% (73)
Обе команды забьют
Да
86.27% (88)
Нет
13.73% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
56.7% (59)
1:2 Валенсия
14.4% (15)
2:1 Эспаньол
8.7% (9)
1:0 Эспаньол
6.7% (7)
2:2 Ничья
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
3:1 Эспаньол
1.9% (2)
0:1 Валенсия
1.9% (2)
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Эспаньол
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