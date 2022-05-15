Стадион: Сан-Мамес
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
21
Перес
Иньиго
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Осасуна
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8 (1)
|0.22
|Сансет Ойян
|6
|0.17
|Гарсия Рауль
|6
|0.17
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.08
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Весга Микель
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (2)
|0.22
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.17
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|4
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Барха Энрике
|2
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Ойер Санхурхо
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|9
|0
|Весга Микель
|5
|2
|Беренгер Алекс
|8
|0
|Йерай Альварес
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Печарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Унай Симон
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Авила Эсекьель
|8
|1
|Видаль Начо
|9
|0
|Брашанац Дарко
|7
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Санчес Мануэль
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 26
5
21%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
21
23
15 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
9
43%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 23
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90
Забито
39
39
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 13
6
15%
8
21%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
9
23%
9
23%
76-90
Пропущено
37
45
23 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
10
27%
5
11%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
8
22%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
88% (95)
Ничья
11.1% (12)
Осасуна
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.12% (49)
Меньше
52.88% (55)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
42.6% (46)
1:0 Атлетик Б
27.8% (30)
2:0 Атлетик Б
11.1% (12)
1:1 Ничья
9.3% (10)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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