  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 4'
Осасуна
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 108
Атлетик Б 88% (95)
X 11.1% (12)
Осасуна 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Осасуна
1.61
4.60
6.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
Атлетик Б
4-4-2
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.22
Сансет Ойян 6 0.17
Гарсия Рауль 6 0.17
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.08
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.22
Авила Эсекьель 6 (1) 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.14
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Барха Энрике 2 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Весга Микель 5 2
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Саррага Ойер 5 0
Уильямс Иньяки 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Печарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Унай Симон 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Авила Эсекьель 8 1
Видаль Начо 9 0
Брашанац Дарко 7 0
Гарсия Давид III 7 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Кике Гарсия 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 26
5
21%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

21
23
15 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
9
43%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 23
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90

Забито

39
39
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 13
6
15%
8
21%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

37
45
23 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
10
27%
5
11%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
8
22%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • 2'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 1'
    Атлетик Б контролирует мяч.
  • 1'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 1'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Осасуна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Атлетик Б 88% (95)
    X 11.1% (12)
    Осасуна 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Осасуна
    1.61
    4.60
    6.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Атлетик Б
    88% (95)
    Ничья
    11.1% (12)
    Осасуна
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.12% (49)
    Меньше
    52.88% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    42.6% (46)
    1:0 Атлетик Б
    27.8% (30)
    2:0 Атлетик Б
    11.1% (12)
    1:1 Ничья
    9.3% (10)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетик Б
    Осасуна
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     