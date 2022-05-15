  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 37869
Атлетик Б
2:0
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
33' Гол
Беренгер Алекс
34' Желтая карточка
Jagoba Arrasate
2:0
79' Гол
Вильялибре Асьер
90'+5

Ход матча

20'
Беренгер Алекс
Гарсия Рауль
 
33'
Беренгер Алекс
(Муньяин Икер)
1:0
34'
 
Jagoba Arrasate
46'
Вильялибре Асьер
Уильямс Нико
 
46'
 
Мартинес Хавьер
Авила Эсекьель
46'
 
Кике Гарсия
Барха Энрике
67'
Печарроман Алекс
Гарсия Дани
 
67'
Саррага Ойер
Венседор Унай
 
68'
 
Гарсия Рубен
Перес Иньиго
79'
Вильялибре Асьер
(Уильямс Иньяки)
2:0
83'
 
Торрес Роберто
Видаль Начо
83'
 
Ойер Санхурхо
Брашанац Дарко
87'
Капа Андер
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Атлетик Б 88% (95)
X 11.1% (12)
Осасуна 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
Атлетик Б
4-4-2
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.22
Сансет Ойян 6 0.16
Гарсия Рауль 6 0.16
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.08
Иньиго Мартинес 3 0.08
Вивиан Даниэль 2 0.05
Вильялибре Асьер 2 0.05
Весга Микель 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.22
Авила Эсекьель 6 (1) 0.16
Кике Гарсия 5 (1) 0.14
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.05
Торрес Роберто 2 (2) 0.05
Барха Энрике 2 0.05
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Весга Микель 5 2
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Саррага Ойер 5 0
Уильямс Иньяки 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Печарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Унай Симон 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Авила Эсекьель 8 1
Видаль Начо 9 0
Брашанац Дарко 7 0
Гарсия Давид III 7 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Jagoba Arrasate 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Кике Гарсия 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 27
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
8
31%
6
30%
76-90

Пропущено

21
25
15 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
9
43%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
24%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
19%
7
28%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 24
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90

Забито

41
39
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 14
6
15%
8
21%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
22%
6
15%
61-75
10
24%
9
23%
76-90

Пропущено

37
47
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
10
27%
5
11%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
9
24%
7
15%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
8
22%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 37869 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 45%, Осасуна: 55%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • 94'
    Осасуна контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Атлетик Б 88% (95)
    X 11.1% (12)
    Осасуна 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б 2:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Осасуна

    Исход игры
    Атлетик Б
    88% (95)
    Ничья
    11.1% (12)
    Осасуна
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.12% (49)
    Меньше
    52.88% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    42.6% (46)
    1:0 Атлетик Б
    27.8% (30)
    2:0 Атлетик Б
    11.1% (12)
    1:1 Ничья
    9.3% (10)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     