Стадион: Сан-Мамес Зрители: 37869
1:0
33' ГолБеренгер Алекс
34' Желтая карточкаJagoba Arrasate
2:0
79' ГолВильялибре Асьер
Ход матча
33'
1:0
34'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
10 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
21
Перес
Иньиго
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Осасуна
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8 (1)
|0.22
|Сансет Ойян
|6
|0.16
|Гарсия Рауль
|6
|0.16
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.11
|Беренгер Алекс
|3
|0.08
|Иньиго Мартинес
|3
|0.08
|Вивиан Даниэль
|2
|0.05
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|Весга Микель
|2
|0.05
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (2)
|0.22
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.16
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|4
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.05
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.05
|Барха Энрике
|2
|0.05
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Ойер Санхурхо
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|9
|0
|Весга Микель
|5
|2
|Беренгер Алекс
|8
|0
|Йерай Альварес
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Печарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Унай Симон
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Авила Эсекьель
|8
|1
|Видаль Начо
|9
|0
|Брашанац Дарко
|7
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Санчес Мануэль
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Jagoba Arrasate
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 27
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
8
31%
6
30%
76-90
Пропущено
21
25
15 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
9
43%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
24%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
19%
7
28%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 24
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90
Забито
41
39
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 14
6
15%
8
21%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
4
10%
6
15%
46-60
9
22%
6
15%
61-75
10
24%
9
23%
76-90
Пропущено
37
47
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
10
27%
5
11%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
9
24%
7
15%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
8
22%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
88% (95)
Ничья
11.1% (12)
Осасуна
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.12% (49)
Меньше
52.88% (55)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
42.6% (46)
1:0 Атлетик Б
27.8% (30)
2:0 Атлетик Б
11.1% (12)
1:1 Ничья
9.3% (10)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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