Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

53' Команда Атлетик Б имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Нико Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Нико Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Уильямс Иньяки имел все шансы забить, но Серхио Эррера сделал отличный сейв!

45' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

44' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

43' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Рефери не любит споров - именно за это Хагоба Аррасате сейчас получил желтую

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Муньяин Икер наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

25' Удар от ворот произведет Осасуна

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

23' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

23' Матч возобновлен

20' Эррера Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Вратарь парирует удар, который нанес Уильямс Иньяки , и мяч снова в игре

20' Матч возобновлен

20' Рауль Гарсия получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хороший удар издали нанес Нико Уильямс, но отличный сейв сделал Серхио Эррера. Угловой.

15' Авила Эсекьель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Санчес Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эрнандес Аридане предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля