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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Сельта
0:0
Первый тайм: 4'
Эльче
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 104
Сельта 92.3% (96)
X 5.8% (6)
Эльче 1.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Эльче
1.62
5.06
9.71
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
23
Браис
Мендес
7
Тьяго
Гальярдо
10
Аспас
Яго
1
Касилья
Кико
17
Фернандес
Хосан
26
Нванкво
Джон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
12
Олаза
Лукас
24
Перес
Кике
23
Марконе
Иван
2
Гумбау
Херард
7
Каррильо
Гидо
20
Пьятти
Пабло
Сельта
4-1-3-2
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Эльче

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
0:1
С
0:2
С
1:2
С
2:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 18 (3) 0.5
Мина Сантьяго 7 0.19
Браис Мендес 4 0.11
Денис Суарес 3 0.08
Серви Франко 3 0.08
Тьяго Гальярдо 2 0.06
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.22
Бое Лукас 7 0.19
Фидель Чавес 5 (1) 0.14
Моренте Тете 3 0.08
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Мурильо Джейсон 5 1
Галан Хави 6 0
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Бигас Педро 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Милья Пере 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Понсе Эсекель 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
5
20%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
6
38%
61-75
5
20%
3
19%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
7
30%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
4
17%
12
40%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
8
40%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

42
36
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
14 Не забивали 11
8
19%
7
19%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
10
24%
7
19%
61-75
6
14%
11
31%
76-90

Пропущено

41
51
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
2
5%
3
6%
1-15
10
24%
9
18%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
10
24%
8
16%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
7
17%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2
Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1
Эльче
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 104
    Сельта 92.3% (96)
    X 5.8% (6)
    Эльче 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Эльче
    1.62
    5.06
    9.71
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    Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эльче

    Исход игры
    Сельта
    92.2% (94)
    Ничья
    5.9% (6)
    Эльче
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.43% (43)
    Меньше
    56.57% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (48)
    Нет
    51.52% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    37.3% (38)
    1:0 Сельта
    29.4% (30)
    2:0 Сельта
    18.6% (19)
    1:1 Ничья
    4.9% (5)
    3:1 Сельта
    3.9% (4)
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    Эльче
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