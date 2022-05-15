Стадион: Балаидос
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
26
Нванкво
Джон
12
Олаза
Лукас
24
Перес
Кике
23
Марконе
Иван
20
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Пьятти ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
27 Солер КарлесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Эльче
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|18 (3)
|0.5
|Мина Сантьяго
|7
|0.19
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Денис Суарес
|3
|0.08
|Серви Франко
|3
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.06
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|8
|0.22
|Бое Лукас
|7
|0.19
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.14
|Моренте Тете
|3
|0.08
|Мохика Хоан
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|9
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Галан Хави
|6
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Серви Франко
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Пейнадо Франсиско
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|10
|0
|Фидель Чавес
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Бигас Педро
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Милья Пере
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Каррильо Гидо
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Понсе Эсекель
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
5
20%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
6
38%
61-75
5
20%
3
19%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
7
30%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
4
17%
12
40%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
8
40%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Забито
42
36
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
14 Не забивали 11
8
19%
7
19%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
10
24%
7
19%
61-75
6
14%
11
31%
76-90
Пропущено
41
51
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
2
5%
3
6%
1-15
10
24%
9
18%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
10
24%
8
16%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
7
17%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2
Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1
Эльче
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эльче
Исход игры
Сельта
92.2% (94)
Ничья
5.9% (6)
Эльче
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.43% (43)
Меньше
56.57% (56)
Обе команды забьют
Да
48.48% (48)
Нет
51.52% (51)
Популярный счёт
2:1 Сельта
37.3% (38)
1:0 Сельта
29.4% (30)
2:0 Сельта
18.6% (19)
1:1 Ничья
4.9% (5)
3:1 Сельта
3.9% (4)
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