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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 10773
Сельта
1:0
Конец матча
Эльче
0'
1:0
9' Гол
Денис Суарес
56' Желтая карточка
Галан Хави
73' Желтая карточка
Тапия Ренато
81' Желтая карточка
Марконе Иван
90' Желтая карточка
Моренте Тете
90'+7

Ход матча

9'
Денис Суарес
(Аспас Яго)
1:0
56'
Галан Хави
 
61'
 
Понсе Эсекель
Пьятти Пабло
62'
 
Моренте Тете
Каррильо Гидо
62'
Тапия Ренато
Васкес Кевин
 
63'
Домингес Карлос
Солари Аугусто
 
66'
Вейга Габриэль
Пейнадо Франсиско
 
73'
Тапия Ренато
 
75'
 
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
75'
 
Пасторе Хавьер
Перес Кике
81'
 
Марконе Иван
85'
 
Маскарель Омар
Марконе Иван
90'
Фонтан Хосе
Тьяго Гальярдо
 
90'
 
Моренте Тете

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Сельта 92.3% (96)
X 5.8% (6)
Эльче 1.9% (2)
Все прогнозы
Новости
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
23
Браис
Мендес
7
Тьяго
Гальярдо
10
Аспас
Яго
1
Касилья
Кико
17
Фернандес
Хосан
26
Нванкво
Джон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
12
Олаза
Лукас
24
Перес
Кике
23
Марконе
Иван
2
Гумбау
Херард
7
Каррильо
Гидо
20
Пьятти
Пабло
Сельта
4-1-3-2
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Эльче

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
0:1
С
0:2
С
1:2
С
2:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 18 (3) 0.49
Мина Сантьяго 7 0.19
Денис Суарес 4 0.11
Браис Мендес 4 0.11
Серви Франко 3 0.08
Тьяго Гальярдо 2 0.05
Нолито Агудо 2 0.05
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.22
Бое Лукас 7 0.19
Фидель Чавес 5 (1) 0.14
Моренте Тете 3 0.08
Мохика Хоан 2 0.05
Фернандес Хосан 2 0.05
Лукас Перес 2 0.05
Бенедетто Дарио 2 0.05
Каррильо Гидо 2 0.05
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 10 0
Аспас Яго 9 0
Мальо Уго 4 2
Галан Хави 7 0
Браис Мендес 7 0
Мурильо Джейсон 5 1
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Марконе Иван 5 0
Бигас Педро 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Милья Пере 4 0
Моренте Тете 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Бое Лукас 3 0
Понсе Эсекель 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
6
23%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
6
38%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
1
4%
3
10%
1-15
7
30%
4
13%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
4
17%
12
39%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
28 Не забивали 24
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
8
40%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

43
36
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
14 Не забивали 12
9
21%
7
19%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
10
23%
7
19%
61-75
6
14%
11
31%
76-90

Пропущено

41
52
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 30
2
5%
4
8%
1-15
10
24%
9
17%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
10
24%
8
15%
46-60
6
15%
8
15%
61-75
7
17%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2
Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1
Эльче
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сельта: 49%, Эльче: 51%.
  • Угловой
    96'
    Денис Суарес из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
  • 96'
    Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 96'
    Сельта начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • Желтая карточка
      93'
      Рефери не любит споров - именно за это Моренте Тете сейчас получил желтую
    • 93'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 92'
      Моренте Тете не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Аспас Яго из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      91'
      Денис Суарес из команды Сельта подал угловой слева.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Сельта 92.3% (96)
    X 5.8% (6)
    Эльче 1.9% (2)
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    Где смотреть матч Сельта 1:0 Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Эльче

    Исход игры
    Сельта
    92.3% (96)
    Ничья
    5.8% (6)
    Эльче
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.57% (43)
    Меньше
    57.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    47.52% (48)
    Нет
    52.48% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    36.5% (38)
    1:0 Сельта
    29.8% (31)
    2:0 Сельта
    19.2% (20)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    3:1 Сельта
    3.8% (4)
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