Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Карлос Домингес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Фернандес Хосан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок Браис Мендес из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

45' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сельта

41' Эльче выполняет удар от ворот.

41' Игрок Васкес Кевин из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сельта выполняет удар от ворот.

39' Каррильо Гидо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Гумбау Херард пробил со штрафного прямо в стенку

34' Сельта выполняет удар от ворот.

32' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Фернандес Хосан из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Эльче

29' Пейнадо Франсиско из команды Сельта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

28' Удар от ворот произведет Сельта

27' Олаза Лукас не смог попасть в створ ударом издали

27' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эльче выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Солари Аугусто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Васкес Кевин из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

16' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Эльче

12' Сельта выполняет удар от ворот.

11' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Денис Суарес забивает с правой ноги!

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вратарь парирует удар, который нанес Аспас Яго , и мяч снова в игре

6' Сельта выполняет удар от ворот.

5' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля