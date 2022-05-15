Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
0:0
Первый тайм: 4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Акапо
Карлос
25
Лукас
Перес
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
21
Родриго
24
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Реал Мадрид
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|7 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|5
|0.14
|Лукас Перес
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Собрино Рубен
|3
|0.08
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|27 (7)
|0.75
|Винисиус Жуниор
|17
|0.47
|Асенсио Марко
|10
|0.28
|Родриго
|4
|0.11
|Начо Фернандес
|3
|0.08
|Васкес Лукас
|3
|0.08
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Алаба Давид
|2
|0.06
|Менди Ферлан
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Марсело Виера
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Лосано Энтони
|8
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Алькарас Рубен
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Мари Хосе
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|11
|0
|Камавинга Эдуардо
|9
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Милитао Эдер
|5
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Модрич Лука
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Васкес Лукас
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
35
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
2
12%
2
6%
31-45
4
24%
7
20%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
8
47%
12
34%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
17%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
11
46%
3
18%
76-90
Забито
15
44
10 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
4
27%
3
7%
1-15
1
7%
5
11%
16-30
5
33%
11
25%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
2
13%
6
14%
61-75
1
7%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
19%
3
23%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
7
26%
3
23%
76-90
Забито
32
79
13 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 50
13 Забивали первыми 22
14 Не забивали 7
4
13%
7
9%
1-15
2
6%
9
11%
16-30
7
22%
13
16%
31-45
6
19%
13
16%
46-60
4
13%
12
15%
61-75
9
28%
25
32%
76-90
Пропущено
51
30
20 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
9
18%
6
20%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
6
12%
5
17%
31-45
6
12%
6
20%
46-60
7
14%
2
7%
61-75
18
35%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3
Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Кадис
4.7% (6)
Ничья
12.6% (16)
Реал Мадрид
82.7% (105)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (60)
Меньше
42.86% (45)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
21.3% (27)
0:2 Реал Мадрид
19.7% (25)
1:3 Реал Мадрид
14.2% (18)
1:1 Ничья
9.4% (12)
0:3 Реал Мадрид
5.5% (7)
0:1 Реал Мадрид
4.7% (6)
1:0 Кадис
1.6% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.6% (2)
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