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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Кадис
0:0
Первый тайм: 4'
Реал Мадрид
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Кадис 4.8% (6)
X 12.7% (16)
Реал Мадрид 82.5% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Реал Мадрид
3.16
3.70
2.62
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
21
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
11
Идрисси
Уссама
25
Лукас
Перес
18
Негредо
Альваро
13
Лунин
Андрей
5
Вальехо
Хесус
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
17
Васкес
Лукас
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
24
Диас
Мариано
11
Асенсио
Марко
Кадис
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Реал Мадрид

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 7 (2) 0.19
Лосано Энтони 5 0.14
Лукас Перес 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Собрино Рубен 3 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 27 (7) 0.75
Винисиус Жуниор 17 0.47
Асенсио Марко 10 0.28
Родриго 4 0.11
Начо Фернандес 3 0.08
Васкес Лукас 3 0.08
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Менди Ферлан 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Алькарас Рубен 6 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Мари Хосе 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Йонссон Йенс 3 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 9 0
Начо Фернандес 6 0
Винисиус Жуниор 6 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Модрич Лука 4 0
Менди Ферлан 4 0
Васкес Лукас 3 0
Родриго 3 0
Карло Анчелотти 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Йович Лука 1 0
Вальехо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
35
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
2
12%
2
6%
31-45
4
24%
7
20%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
8
47%
12
34%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
17%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
11
46%
3
18%
76-90

Забито

15
44
10 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
4
27%
3
7%
1-15
1
7%
5
11%
16-30
5
33%
11
25%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
2
13%
6
14%
61-75
1
7%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

27
13
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
19%
3
23%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
7
26%
3
23%
76-90

Забито

32
79
13 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 50
13 Забивали первыми 22
14 Не забивали 7
4
13%
7
9%
1-15
2
6%
9
11%
16-30
7
22%
13
16%
31-45
6
19%
13
16%
46-60
4
13%
12
15%
61-75
9
28%
25
32%
76-90

Пропущено

51
30
20 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
9
18%
6
20%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
6
12%
5
17%
31-45
6
12%
6
20%
46-60
7
14%
2
7%
61-75
18
35%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3
Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Сегодня Карло Анчелотти дает отдых почти всем лидерам команды, матч для "Реала", как мы понимаем, никакого турнирного значения не имеет.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 4'
    Реал Мадрид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лукас Перес из команды Кадис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 4'
    Реал Мадрид контролирует мяч.
  • 3'
    Лукас Перес из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Алекс Фернандес из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Кадис начинает контратаку
  • 2'
    Реал Мадрид пытается что-то создать.
  • 1'
    Реал Мадрид выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Акапо Карлос не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Идрисси Уссама из команды Кадис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 1'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Реал Мадрид контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Реал Мадрид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кадис 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Кадис
4.7% (6)
Ничья
12.6% (16)
Реал Мадрид
82.7% (105)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (60)
Меньше
42.86% (45)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
21.3% (27)
0:2 Реал Мадрид
19.7% (25)
1:3 Реал Мадрид
14.2% (18)
1:1 Ничья
9.4% (12)
0:3 Реал Мадрид
5.5% (7)
0:1 Реал Мадрид
4.7% (6)
1:0 Кадис
1.6% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.6% (2)
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Кадис
Реал Мадрид
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