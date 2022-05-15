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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 4'
Реал Сосьедад
0'
3' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
4'

Ход матча

3'
 
Сальдуа Хосеба

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Вильярреал 75.7% (84)
X 22.5% (25)
Реал Сосьедад 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Реал Сосьедад
2.22
3.96
3.61
Все Коэффициенты
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
11
Чуквезе
Саму
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
16
Диа
Булайе
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
4
Ильяраменди
Асьер
21
Сильва
Давид
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
Вильярреал
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Реал Сосьедад

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.28
Морено Херард 9 (1) 0.25
Тригерос Мануэль 6 0.17
Пино Йереми 6 0.17
Диа Булайе 5 0.14
Торрес Пау II 5 0.14
Педраса Альфонсо 3 0.08
Чуквезе Саму 3 0.08
Морено Альберто 3 0.08
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Алькасер Пако 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.25
Исак Александр 5 (2) 0.14
Ариц Элустондо 4 0.11
Сорлот Александр 4 0.11
Мерино Микель 3 0.08
Янузай Аднан 3 (2) 0.08
Сильва Давид 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Порту Кристиан 1 (1) 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 7 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Унаи Эмери 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 7 0
Сильва Давид 4 1
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Исак Александр 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Рико Диего 4 0
Горосабел Андони 4 0
Порту Кристиан 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рафинья Алькантара 2 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
22
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
6
16%
3
14%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
8
21%
4
18%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
3
8%
5
23%
61-75
11
29%
6
27%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
10
37%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
27 Не забивали 24
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 4
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Забито

60
37
31 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 20
11 Не забивали 11
8
13%
4
11%
1-15
8
13%
1
3%
16-30
15
25%
7
19%
31-45
7
12%
7
19%
46-60
5
8%
8
22%
61-75
17
28%
10
27%
76-90

Пропущено

35
34
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 16
5
14%
4
12%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
6
17%
5
15%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
8
23%
6
18%
61-75
9
26%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Фол, нарушение
    2'
    Сильва Давид наказан за толчок Ло Чельсо Джовани
  • 1'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 111
    Вильярреал 75.7% (84)
    X 22.5% (25)
    Реал Сосьедад 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.22
    3.96
    3.61
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    Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Вильярреал
    75.7% (84)
    Ничья
    22.5% (25)
    Реал Сосьедад
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.32% (65)
    Меньше
    38.68% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (84)
    Нет
    20.75% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    49.5% (55)
    1:1 Ничья
    18% (20)
    1:0 Вильярреал
    15.3% (17)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Вильярреал
    2.7% (3)
    3:1 Вильярреал
    1.8% (2)
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