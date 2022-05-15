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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Вильярреал
1:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
2' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
1:0
43' Гол
Коклен Франсис
1:1
56' Гол
Исак Александр
59' Undefined phrase: football_event_
Ильяраменди Асьер
68' Желтая карточка
Фойт Хуан
1:2
73' Гол
Субименди Мартин
77' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
82' Желтая карточка
Исак Александр
90' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
90' Желтая карточка
Джексон Николас
90'+11

Ход матча

2'
 
Сальдуа Хосеба
43'
Коклен Франсис
(Парехо Даниэль)
1:0
46'
 
Горосабел Андони
Сальдуа Хосеба
56'
1:1
Исак Александр
(Горосабел Андони)
59'
 
Ильяраменди Асьер
65'
 
Рафинья Алькантара
Ильяраменди Асьер
65'
Джексон Николас
Диа Булайе
 
68'
Фойт Хуан
 
73'
1:2
Субименди Мартин
75'
Алькасер Пако
Чуквезе Саму
 
75'
Педраса Альфонсо
Эступиньян Первис
 
77'
Альбиоль Рауль
 
81'
Марио Гаспар
Альбиоль Рауль
 
81'
Тригерос Мануэль
Коклен Франсис
 
81'
 
Янузай Аднан
Сорлот Александр
82'
 
Исак Александр
88'
 
Порту Кристиан
Исак Александр
90'
Ло Чельсо Джовани
 
90'
Джексон Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 111
Вильярреал 75.7% (84)
X 22.5% (25)
Реал Сосьедад 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
11
Чуквезе
Саму
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
16
Диа
Булайе
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
4
Ильяраменди
Асьер
21
Сильва
Давид
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
Вильярреал
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Реал Сосьедад

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.27
Морено Херард 9 (1) 0.24
Тригерос Мануэль 6 0.16
Пино Йереми 6 0.16
Диа Булайе 5 0.14
Торрес Пау II 5 0.14
Педраса Альфонсо 3 0.08
Чуквезе Саму 3 0.08
Морено Альберто 3 0.08
Парехо Даниэль 2 (1) 0.05
Коклен Франсис 2 0.05
Алькасер Пако 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
Исак Александр 6 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.11
Сорлот Александр 4 0.11
Мерино Микель 3 0.08
Янузай Аднан 3 (2) 0.08
Сильва Давид 2 0.05
Субименди Мартин 2 0.05
Лобете Хулен 2 0.05
Порту Кристиан 1 (1) 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 8 0
Фойт Хуан 5 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Унаи Эмери 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Морено Херард 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Джексон Николас 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 7 0
Сальдуа Хосеба 6 0
Исак Александр 6 0
Сильва Давид 4 1
Янузай Аднан 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Рико Диего 4 0
Горосабел Андони 4 0
Порту Кристиан 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рафинья Алькантара 2 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
24
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
6
15%
3
13%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
9
23%
4
17%
31-45
5
13%
5
21%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
11
28%
6
25%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
5
18%
61-75
4
21%
10
36%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
28 Не забивали 25
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 4
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Забито

61
39
32 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
11 Не забивали 11
8
13%
4
10%
1-15
8
13%
1
3%
16-30
16
26%
7
18%
31-45
7
11%
8
21%
46-60
5
8%
9
23%
61-75
17
28%
10
26%
76-90

Пропущено

37
35
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 17
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
9
24%
6
17%
61-75
9
24%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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    Прогнозы 111
    Вильярреал 75.7% (84)
    X 22.5% (25)
    Реал Сосьедад 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Вильярреал
    75.7% (84)
    Ничья
    22.5% (25)
    Реал Сосьедад
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.32% (65)
    Меньше
    38.68% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (84)
    Нет
    20.75% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    49.5% (55)
    1:1 Ничья
    18% (20)
    1:0 Вильярреал
    15.3% (17)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Вильярреал
    2.7% (3)
    3:1 Вильярреал
    1.8% (2)
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