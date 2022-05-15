Стадион: Эстадио де ла Керамика
1:2
Конец матча
2' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1:0
43' ГолКоклен Франсис
1:1
56' ГолИсак Александр
59' Undefined phrase: football_event_Ильяраменди Асьер
68' Желтая карточкаФойт Хуан
1:2
73' ГолСубименди Мартин
77' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
82' Желтая карточкаИсак Александр
90' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
90' Желтая карточкаДжексон Николас
Ход матча
43'
1:0
56'
68'
73'
1:2
77'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
11
Чуквезе
Саму
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Реал Сосьедад
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.27
|Морено Херард
|9 (1)
|0.24
|Тригерос Мануэль
|6
|0.16
|Пино Йереми
|6
|0.16
|Диа Булайе
|5
|0.14
|Торрес Пау II
|5
|0.14
|Педраса Альфонсо
|3
|0.08
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|Морено Альберто
|3
|0.08
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Коклен Франсис
|2
|0.05
|Алькасер Пако
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|Исак Александр
|6 (2)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.11
|Сорлот Александр
|4
|0.11
|Мерино Микель
|3
|0.08
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.08
|Сильва Давид
|2
|0.05
|Субименди Мартин
|2
|0.05
|Лобете Хулен
|2
|0.05
|Порту Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|8
|0
|Фойт Хуан
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Чуквезе Саму
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Унаи Эмери
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Сальдуа Хосеба
|6
|0
|Исак Александр
|6
|0
|Сильва Давид
|4
|1
|Янузай Аднан
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Рико Диего
|4
|0
|Горосабел Андони
|4
|0
|Порту Кристиан
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
24
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
6
15%
3
13%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
9
23%
4
17%
31-45
5
13%
5
21%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
11
28%
6
25%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
5
18%
61-75
4
21%
10
36%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
28 Не забивали 25
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 4
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Забито
61
39
32 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
11 Не забивали 11
8
13%
4
10%
1-15
8
13%
1
3%
16-30
16
26%
7
18%
31-45
7
11%
8
21%
46-60
5
8%
9
23%
61-75
17
28%
10
26%
76-90
Пропущено
37
35
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 17
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
9
24%
6
17%
61-75
9
24%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Вильярреал
75.7% (84)
Ничья
22.5% (25)
Реал Сосьедад
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.32% (65)
Меньше
38.68% (41)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.5% (55)
1:1 Ничья
18% (20)
1:0 Вильярреал
15.3% (17)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Вильярреал
2.7% (3)
3:1 Вильярреал
1.8% (2)
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