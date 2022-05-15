Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Вильярреал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О Л - Коклен Франсис забивает с правой ноги!

43' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игрок Коклен Франсис из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Парехо Даниэль пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

30' Вильярреал выполняет удар от ворот.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Эступиньян Первис не смог попасть в створ ударом издали

23' Сильва Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вильярреал выполняет удар от ворот.

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Отличные скиллы показывает Сильва Давид , обводя своих соперников

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Парехо Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Херонимо Рульи не удержал его в руках.

12' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вильярреал выполняет удар от ворот.

5' Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Херонимо Рульи не удержал его в руках.

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сорлот Александр нанес удар, мяч был парирован, но Херонимо Рульи не удержал его в руках.

3' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сальдуа Хосеба совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вильярреал начинает с центра поля